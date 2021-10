Se billedserie De uhørte ord blev hørt, da blandt andre forfatteren Kim Leine læste op i Kvarterhuset. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

En aften fuld af ord i nord

Køge - 03. oktober 2021 kl. 14:09 Af Torben Thorsø

Stedet før stedet.

Det nye kulturcentrum "kvarterhuset" fik torsdag aften besøg af tre kendte forfattere og en mindst lige så kendt musiker, der gav prøver på deres kunst i efterårshaven.

Kvarterhuset ligger i Køge Nord og er en kulturel forløber for den byudvikling, der er på vej i udkanten af Ølsemagle og tæt på Køge Nord station. Her råder kommunen over et ældre landsted, med en prægtig efterårshave, der i den kommende tid vil blive brugt til kulturelle arrangementer i alle afskygninger.

Ved besøget i efterårshaven var der prøver på den udvikling kunstnerne er inde i, for de tre forfattere: Josefine Klougert, Kaspar Colling Nielsen og Kim Leine læste passager op fra deres kommende værker og det blev til en stemningsfuld aften, hvor man kom tættere på deres forfatterskab og så en flig af mennesket bag ordene.

Aftenen havde passende fået overskriften "Uhørte ord i efterårshaven".

Ind under huden

Det var Josefine Klougert, der først tog plads i stolen og læste udvalgte brudstykker af hendes kommende bog: "Alt dette kunne du få", et portræt af en familie og af tiden, der går igennem os.

Det handlede blandt andet om tiden, da hovedpersonens fader blev alvorligt syg og "faldt ud af verden".

Forfatteren læste op med dæmpet stemme og detaljerede beskrivelser af barndomskvarteret og egnen, så man nærmest kunne sanse blomsternes duft i næsen og vinden i håret, fra turen over markerne til stranden, hvor hun fik "valne" fødder af at gå ud i det kolde vand.

Medens forfatteren læste op, blev stilheden kun brudt af passerende biler på den våde vejbane, forbi den høje hæk rundt om haven.

Dystopiske drillerier

Derefter satte Kaspar Colling Nielsen sig i scenestolen og læste op af "Frelseren fra Hvidovre", en dystopisk science fiction-roman, som den blev præsenteret.

De første ti minutter berettede han om frelseren, en trafiktæller ved navn Allan, og hans fascination af hundelorte på fortovene... Hvordan de var forskellige i form, farve og tekstur, samt mindede tilhørerne om begrebet "lorte angst"; følelsen, når man i et selskab pludselig bliver bevidst om at stanken måske kommer fra ens egne sko.

Derefter gik Allans tanker videre til en undren over begrebet "bytteannoncer" på Den Blå Avis, hvor han hæftede sig ved ordlyden "Haves 1500 pornoblade - Ønskes barnevogn".

- Det er nærmest den perfekte novelle, så mange ubesvarede spørgsmål, noterede forfatteren sig.

Medens Kaspar Colling Nielsen læste op rokkede han en anelse frem og tilbage i stolen. Man kunne også ane et strejf af drilleri i hans faste stemmeføring, når hans sprang direkte fra indholdet i pornoblade til læren fra Karl Marx.

Hans kunst er at endevende og dreje absurde situationer og de uhørte tabutanker, vi givetvis alle har, til dagligdagshistorier, hvor alverdens mærkværdigheder alligevel giver mening.

Med på rejsen

Som aftenens sidste forfatter fik Kim Leine mikrofonen og læste op af den kommende bog "Efter åndemaneren", der er tredje og sidste del af hans Grønlandstrilogi.

Kim Leine kender sit stof helt ud i fipskægget og hans oplæsning havde i begyndelsen karakter af dokumentariske fakta, der blev fremlagt om grønlansekspeditionen op ad østkysten i 1880 erne.

- Man skulle finde spor efter den mystiske Østerby eller endeligt mane historien i jorden, læste han op fra bogen og fortalte, hvordan en "kortlægning af strækningen historisk set hang sammen med Danmarks suverænitet over Grønland".

Her blev skib og besætning samt deres madrationer beskrevet indgående, som læste han op fra en omhyggelig ført logbog.

Men gradvist blev man suget ind i fortællingen, når for eksempel den grønlandske ældstemand på ekspeditionen var på udkig efter farbart vand i et isfyldt sund:

- Man kan lave en aftale med isen, men det kræver, at man forstår den sprog. Her var hans ører hans kikkert og der er altid en sti gennem isen, selvom man ikke kan se den.

Hans fortælling blev levende for tilhørerne efterhånden som naturen og besætningen gik i ét og ekspeditionens deltagere "stager", hugger" og "trækker" sig gennem isen:

- Han mærker, hvordan deres fælles, tunge åndeslag og vilje til at kæmpe med naturen - og ikke mod den - gør, at de finder vej gennem ishavet. "Ro, alt hvad i kan!. Der er stadig lidt tid til tidevandet skifter".

Bissen og poeten

Derefter var det tid til at skifte set up og forfatterne gik ned af scenen, mens Bisse fandt guitaren frem og med et direkte blik mod det sparsomme publikum tog fat på en håndfuld nye sange.

Bag navnet Bisse står den meget produktive og anmelderroste Thorbjørn Radisch Bredkjær, der er en del mere følsom ens hans scenenavn antyder.

- Gå ud i verden og giv den al din kærlighed, al din ihærdighed, lød det blandt andet i en ny sang, mens verden også blev vendt på hovedet i sangen "Habibi", der handler om at sidde på udrejsecenteret og vente på at blive sendt "væk" i en vild og grusom verden:

- Han skal væk, men hvor er væk?

Når Bisse synger sine sange kan man høre et strejf af en ung C. V. Jørgensen eller Allan Olsens skæbnefortællinger, men han er alligevel helt sin egen. Torsdag aften gav Bisse også en anden ener en sang med på vejen - nemlig poeten Yahya Hassan, der døde i en alt for ung alder:

- Hvem slog dig ud, hvem blev din banemand? Blev du klemt under de horder, der kastede sig over dig. Stjernekriger, du blev til et stjerneskud, hvil i fred.

Da klokken blev 21 sænkede freden sig over efterårshaven og publikum kunne gå hjem med hovedet fulde af ord og indtryk fra de fire personligheder i aftenens spotlys.