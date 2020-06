Send til din ven. X Artiklen: Emilie Meng-sagen: Politiet stemmer dørklokker og beder om dit dna Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Emilie Meng-sagen: Politiet stemmer dørklokker og beder om dit dna

Køge - 23. juni 2020 kl. 11:53 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet indsamler dna fra mandlige borgere i Borup i forbindelse med efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Det bekræfter fungerende politidirektør for Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi, Lars Harvest.

I de seneste uger har patruljer fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi ringet på døren hos et ukendt antal mandlige borgere, der bor i nærheden af det sted ved Regnemarks Bakke uden for Borup, hvor liget af Emilie Meng blev fundet den 24. december 2016. Patruljerne beder mændene om at afgive en dna-prøve.

Det vakte mandag bekymring på den lokale facebookside i Borup. Her startede en kvinde en tråd, hvor hun var bekymret efter et besøg af politiet.

»Hej alle. Er der andre der i dag, eller før har haft besøg af politiet ift. spørgsmål/indhentning af dna-spor vedr. Emilie Meng sagen? De har været på vores vej i dag, kørte helt op i vores indkørsel - jeg går hjemme på barsel og min kæreste havde bilen - så gik ud til døren men de kørte igen. De gik dog ind til naboen, Syntes det virker lidt underligt det hele, så vil bare spørge om andre har oplevet dem komme på besøg, da de siger de skal indhente DNA, og rundt til mange husstande?,« skriver hun.

Herefter er der en række andre Borup-borgere, der svarer, at de også har besøg af politiet, der beder om at få en dna-prøve. En mand skriver blandt andet, at politiet har oplyst til ham, at de vil tage på besøg på hele Enghavevej og Kulerupvej.

En anden mand skriver:

»De har osse været hos min mester og hans far. Den er go nok, de samler DNA fra alle mænd i en omkreds af 5 km fra findestedet i øjeblikket. Syntes det er helt okay - de kommer osse her en af dagene. Gi dem al den hjælp de kan få!!«

Mens andre borgere er mere bekymrede:

»Lyder sært - politiet må da kun bede om DNA hvis man er mistænkt?,« skriver en.

Flere borgere udtrykker også bekymring for, om det nu også er det rigtige politi, der er ude på gaderne.

Politidirektør bekræfter Men det bekræfter fungerende politidirektør for Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest over for DAGBLADET Køge.

- Det er rigtigt, at vi er i området og har været det i nogle dage og efterforsker sagen fortsat. Som et led i den efterforskningen tager vi også dna i ny og næ. Så det kan jeg bekræfte, siger Lars Harvest.

Tager I dna-prøver fra udvalgte borgere eller er det fra alle?

- Nej, det er ikke af alle.

På hvilket grundlag beder I folk om at aflevere dna?

- Det kan jeg ikke fortælle dig i hvert enkelt tilfælde. Der pågår en efterforskning. Et helt almindeligt led i sådan en efterforskning er at sporsikring indgår, herunder også dna. Så hvor vi finder det relevant at gøre det, så gør vi det. Hvert eneste gang, vi har været et sted henne og lavet den efterforskning, så går der de rygter, der går i Borup nu. Der er ikke noget nyt i, at vi i en efterforskning tager dna. Det har vi gjort i lang tid. Der er ikke noget nyt i det, siger Lars Harvest.

- Bare rolig - det er politiet Der er nogle af debattørerne på Facebook, som giver udtryk for, at de føler sig utrygge, blandt andet for, om det nu er det rigtige politi, der er til stede?

- Folk kan være helt trygge - det er politiet.

Er det frivilligt, om man vil afgive sit dna, når politiet ringer på døren?

- Hvis vi mener, at vi skal have en dna-test, skal vi have rettens kendelse til at tage det, siger politidirektøren.

Hvis man ikke ønsker at medvirke, kan man så sige nej?

- Det kan vi ikke gå ind i. Så forenklet er det ikke, at man går rundt til folks døre og beder om at få dna. Det er ikke sådan, det foregår. Jeg kan ikke gå ind i detaljer om, i hvilke forbindelser og hvordan vi så kontakter borgere for at få dna. Det må jeg ikke en gang oplyse, omend jeg ville, siger Lars Harvest.

- Der er intet usædvanligt eller nyt i, at man som et led i efterforskningen af en drabssag også sikrer sig dna, fortsætter han.

Kan du forstå, at helt almindelige mennesker kan blive utrygge ved at blive bedt om at aflevere dna i en sag, der handler om drab?

- Nogle gang eksploderer ting også på sociale medier, eller folk render med en halv vind eller ikke ved så meget om det. Nogle gange kan det løbe helt løbsk, uden der er grund til det, siger Lars Harvest.

Ingen information på forhånd Kort efter at interviewet med politidirektøren er slut, ringer han retur til avisen, og oplyser, at han nu har talt med lederen af efterforskningen.

Lars Harvest siger:

- Vi været derude i en længere periode over 14 dage. Folk er umådeligt glade og umådeligt positive. De er ikke utrygge. De er glade for, at vi er der. Jeg er bange for, at der er en, der render med en halv vind. At der er en, der ikke ved ret meget om, hvad der foregår og så kører sådan en historie af sporet. Vi har et helt andet og positivt indtryk, siger politidirektøren.

Gør i noget for at informere om, at I er der?

- Det er ikke altid, vi har en interesse i at gøre det. Det er ikke sådan, man efterforsker. Så nej, vi gør ikke noget ud af at fortælle, at vi nu er der og vil være der i en periode. Der kan være mange forskellige anledninger til, at vi afhører nogen og ikke afhører nogen, og nogen vi ønsker dna fra og ikke ønsker dna fra. Derfor kan vi ikke gå ud med en pressemeddelelse på forhånd, siger Lars Harvest.

Har i fundet noget brugbart?

- Det kan jeg af gode grund ikke svare på. Jeg kan sige, at vi finder hele tiden noget, men jeg kan ikke blive konkret på, hvad vi leder efter i detaljerne.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi er flere gange blevet kritiseret for deres efterforskning af Emilie Meng-sagen. Senest i bogen »Emilie Meng Mysteriet«, der udkommer i dag, tirsdag.

