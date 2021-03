Køge Gymnasium er i gang med at ansætte testpersonale, som skal overvåge skolens elever, der efter planen skal teste sig selv i skoletiden efter påske, fortæller rektor Peter Schiødt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Elever skal teste sig selv efter påske

Køge - 22. marts 2021 kl. 16:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Opslag på Facebook og andre lignende steder er lige nu vejen frem for Køge Gymnasium, som skal ansætte en række medarbejdere i forbindelse med et yderligere behov for coronatest på skolen efter påske.

Gymnasiet satser på, at eksempelvis tidligere elever eller pensionister vil takke ja til deltidsjobbet nogle timer om ugen inklusiv oplæring. Opgaven for de ansatte bliver at overvåge gymnasieeleverne, når de fra en gang efter påskeferien skal teste sig selv i skoletiden med kviktest.

Mens testmateriale og udstyr bliver stillet til rådighed af Region Sjælland, skal gymnasiet altså selv stå for resten af opgaven, som umiddelbart hedder to ugentlige test. Det er dog positivt, at der skal testes flere, for det betyder, at hverdagen bliver mere normal, påpeger rektor Peter Schiødt.

- Det nærmer sig mere og mere, at vi kan gennemføre noget, som i større omfang giver en tilværelse, der ligner et normalt liv, så på det punkt er det godt, siger han.

Den lokale rektor peger dog også på en vis usikkerhed over kviktestene, som eleverne selv skal tage, for de har ikke vist at være 100 procent korrekte.

En vis usikkerhed - Når det kommer til selvtest og kviktest, så forlyder det nogle steder fra, at der kan være fejlagtige positive resultater, og dem håber jeg ikke, der bliver for mange af, for hvis vi får én positiv test, skal hele klassen sendes hjem til test og isolation, siger Peter Schiødt og fortsætter:

- Men jeg håber, at vi kan få mere liv. Det har betydet meget for eleverne at komme tilbage på skolen den seneste uge, og det ville være rart, hvis vi kunne blive endnu flere. Men det er mange opgaver, vi bliver pålagt, som ikke er vores kerneopgave. Vi er meget opmærksomme på at udføre det korrekt, men jeg kan ikke se andet end en vis usikkerhed, når der ikke er tale om sundhedspersonale, men det må vi tage med.