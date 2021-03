Det er ikke alle elever på EUC Sjælland i Køge, der forstår, hvorfor uddannelsen ikke har ladet klasserne møde ind én gang om ugen til udendørs undervisning de seneste uger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Elever ærgrer sig over manglende udendørs undervisning: - Det er unfair Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever ærgrer sig over manglende udendørs undervisning: - Det er unfair

Køge - 24. marts 2021 kl. 14:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens unge fra andre skoler og uddannelser landet over endelig har kunne se hinanden til udendørs undervisning et par gange de seneste to uger, har eksempelvis HTX-elever hos EUC Sjælland på Campus Køge fortsat siddet derhjemme foran computeren.

Det er flere af de unge utilfredse med, og DAGBLADET Køge har talt med to af dem. De er dog nervøse for, om deres udtalelser vil påvirke samarbejdet med skolen og rektor negativt. Derfor har avisen valgt at lade dem være anonyme.

For nemhedens skyld har vi valgt at opdigte to navne og kalde eleverne »Christian« og »Maria«. Redaktionen er bekendt med deres rigtige identitet.

Spørger man Christian, der går i 1.g på HTX, er det ærgerligt, at eleverne ikke har fået lov til at komme tilbage én dag om ugen udendørs.

- Selvfølgelig vil det ikke give det helt store for den faglige undervisning, men lige nu er det ikke det faglige, som betyder mest. Jeg synes heller ikke, det er en beslutning, som skolen bør kunne træffe. Det burde være ens for alle, siger Christian.

Ledelsens begrundelse »Kære alle, ledelsen har besluttet, at vi ikke genåbner med fysisk undervisning de næste uger (denne og sidste uge, red.), og derfor fortsætter vi med virtuel undervisningen frem til påske.

Forklaringen er, at vi ikke kan se, at løsningen understøtter jeres trivsel og faglige udbytte, tværtimod. Men når vi er tilbage til fysisk undervisning, så sætter vi naturligvis ind med sociale tiltag og arrangementer." Han er uenig i, at det ikke ville understøtte de unges trivsel, for de seneste måneder med fjernundervisning er blevet sværere og sværere.

- Det er ikke lysten, der har drevet værket. Det har mere handlet om at kunne få fri for skole og lave noget andet, for man er lige så træt efter en kort dag foran computeren som en lang dag fysisk i skole, fortæller Christian.

- Vi har gode udearealer Også Maria har savnet det sociale fællesskab i klassen, og hun er utilfreds med, at eleverne ikke har fået lov at mødes udendørs som klasse.

- Det er mega irriterende, for jeg har brug for at se nogle mennesker. Og det gør mig irriteret, når de siger, at det ikke ville gøre vores trivsel bedre, for det er jeg ikke enig i. Jeg tror tværtimod, det ville give os noget sammenhold, fastslår eleven fra 1.g.

Ledelsen mener, at skolen ikke har rammerne til at skabe ordentlig udendørs undervisning, som understøtter trivslen eller fagligheden. Hvad tænker du om det?

- Det tror jeg ikke passer. Jeg synes, vi har nogle ret gode udearealer, som godt kunne bruges, så det ville stadig være det værd at mødes udenfor en gang om ugen, siger Maria.

Hvordan er det at se andre unge på andre uddannelser, der godt må mødes én gang om ugen udendørs?

- Jeg synes, det er unfair, at de får lov, når vi ikke får lov.

Både Maria og Christian er dog glade for, at de igen må komme ind og få undervisning indendørs på skolen efter påske.

- Det bliver godt. Jeg glæder mig til at se mine klassekammerater og have nogle at snakke om opgaverne med. Jeg tror både, det gør noget godt socialt og fagligt, at vi kan mødes igen, siger Maria.