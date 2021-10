El- og telebusser kan være vejen frem

Flere og flere elbusser er på vej ud på vejene, og nu skruer Køge Kommune også op for antallet af grønne, gule busser. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 13. oktober 2021 kl. 05:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I løbet af næste år skal en større analyse kaste nyt lys over fremtidens busdrift rundt i alle kommunens hjørner.

Og mens der på den korte bane ikke ventes de store revolutionerende ændringer i busdriften, har Teknik- og Ejendomsudvalget nu givet hinanden håndslag på én central ting, fortæller udvalgsformand Erik Swiatek:

- Det vigtigste for mig er, at vi nu nikker ja til at arbejde videre med emissionsfrihed (elbusser, red.), og at vi dermed skal arbejde for finde knap 1,8 millioner kroner årligt fra 2024 til det, siger Erik Swiatek og fortsætter:

- Resten handler i princippet om, at vi går efter uændret busdrift, og at vi som en del af budgetforliget har aftalt, at vi skal sætte en større analyse af hele vores busdrift i gang. Det gør vi blandt andet for at se på fremtidens mulighed for betjening af de mere tyndt befolkede områder, siger udvalgsformanden.

Håb om telebusser Venstres Søren Brask ser særligt frem til at få gennemgået hele busnettet for at granske, om der er steder, hvor man kan effektivisere og forbedre driften.

- Vi skal have lagt en overordnet plan for hele kommunen, og det er desværre tydeligt, at der er økonomiske udfordringer og efterslæb. Derfor skal vi finde løsninger og skabt mere sammenhæng, siger han og fortsætter:

- Der kan være mange måder at løse det på i forhold til at optimere rutenettet og få korrigeret på nogle ting. En mulighed i yderområderne kunne eksempelvis være at overgå til telebuskonceptet, hvilket der tidligere har været i Borup og Algestrup til stor tilfredshed hos borgerne, siger han om telebusser, der i videre udstrækning kører, når og hvor der er passagerer, og på den måde er mere fleksible end almindelige busruter.

- Vi skal i det hele taget kigge på, hvordan vi kan gøre det mere intelligent, og pendlerne skal naturligvis inddrages i hele den proces, siger Søren Brask videre.

I første omgang sendes der nu en trafikbestilling af sted til Movia med ønsket om uændret busdrift. Der er imidlertid også kommet ønsker til forvaltningen fra borgere i Algestrup, Herfølge, Ejby samt Stubberup/Lammestrup Landsbylaug, og de fremlægges for Movia og tages med i dialogen omkring trafikbestilling 2022 (K23), som afgives næste efterår, oplyses det.