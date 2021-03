Se billedserie Køge Kommune halter bagud med hensyn til indretning af de lovpligtige faglokaler på skolerne. Billedet her er ikke fra en Køge-skole. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ekstraregning: Renovering af kreative faglokaler koster seks millioner mere

Køge - 18. marts 2021 kl. 16:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I første omgang var der lagt op til, at politikerne i Køge Kommunes skoleduvalg skulle prioritere og vælge mellem seks skoler, som kunne få deres kreative lokaler til faget Håndværk og Design renoveret. En renovering, som har været tiltrængt.

Prisen for at renovere alle seks skoler var nemlig højere, end de afsatte 12 millioner kroner, og derfor kunne alle skoler ikke tilgodeses. Nogle måtte vente.

Men sådan gik det ikke alligevel. Først blev den politiske beslutning udsat, og siden da blev det indstillet, at man alligevel godt kunne finde ekstra penge til renoveringen i den såkaldte pulje til Modernisering af Kommunens ejendomme.

I puljen var der oprindeligt afsat syv millioner kroner, og for at kunne renovere og etablere håndværks- og designlokaler på alle seks skoler, hentes der nu seks millioner kroner herfra.

Puljen skal som følge af det seneste budgetforlig anvendes til skoleområdet.

Graver dybt De seks skoler, som nu kan få renoveret deres faglokaler, tæller Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Borup Skole, Kirstinedalsskolen, Skovboskolen og Søndre Skole, og den samlede pris bliver altså 18 millioner kroner.

Det glæder formanden for Skoleudvalget, at der er fundet ekstra penge til at renovere alle seks skoler.

- Det har været en rodet proces, og derfor måtte vi grave dybt i moderniseringspuljen for at finde midlerne. Det viser behovet, og hvor langt man har været bagefter, når der skal bruges 18 millioner kroner i alt. Skolerne trænger virkelig, og derfor var det godt, vi fandt lidt ekstra, siger Mads Andersen (K).

Skal leve op til loven I 2014 så faget Håndværk og Design dagens lys, da den efterhånden meget omstridte folkeskolereform trådte i kraft. Faget er en sammenlægning af fagene sløjd og håndarbejde og stiller specifikke krav til lokalerne.

De krav har man i Køge Kommune endnu ikke levet op til, og derfor blev der i budgetaftalen fra 2020 afsat i alt 12 millioner kroner til at modernisere håndværks- og designlokalerne på flere af kommunens folkeskoler.

»Der er efter seks år fortsat store lokalemæssige udfordringer med at leve op til intentionerne i loven«, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen tidligere konstateret.

Udfordringen for mange af skolerne har været, at de bruger de tidligere sløjd- og håndarbejdslokaler som håndværks- og designlokaler, men ofte ligger lokalerne ikke ved siden af hinanden.

De adskilte lokaler er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, har forvaltningen tidligere forklaret, men også i forhold til fagets kernefaglighed, idet lokalerne skal tilgodese, »at støjende og groft arbejde kan forenes med fordybelse og fint arbejde i sikre og trygge rammer, hvor eleverne kreativt og innovativt kan udfolde sig.«.

Pulje skal fyldes igen Men hvorfor er det så vigtigt for politikerne at finde penge til at renovere alle seks skoler og deres faglokaler på én gang? Kunne man ikke gøre det af flere omgange?

Ifølge Mads Andersen var det først og fremmest svært for politikerne at lægge sig fast på, at nogle skoler trængte mere end andre.

- Vi kunne have taget nogle af de billigste og ladet de tungeste blive tilbage, men nu har vi trods alt fundet flere penge. Så må renoveringen af lokalerne komme foran moderniseringen, og puljen kan vi blive ved med at lægge penge i, og det skal vi, for der mangler mange millioner kroner til at modernisere skolerne. Men renoveringen må komme først, fastslår udvalgsformanden.

I tager seks ud af syv millioner kroner fra moderniseringspuljen, som nu er næsten tom. Risikerer det ikke at gå ud over andre, kommende moderniseringsprojekter på skoleområdet?

- Jo. Det ville være lidt for meget et politikersvar at sige nej, for selvfølgelig kan det risikere det. Men det er den pris, vi nu må betale, fordi det blev dyrere at renovere, end vi havde regnet med, og så må vi prioritere skolerne og puljen igen til næste budgetforhandling. Jeg vil kæmpe hårdt for, at vi kan få fyldt puljen, måske endda gjort den større, og komme derudad med moderniseringen.

Mens det er Skoleudvalget, der tager den oprindelige beslutning om at renovere håndværks- og designlokalerne, skal beslutningen om at tage de seks millioner kroner fra moderniseringspuljen og lave en tillægsbevilling forbi Økonomiudvalget og Byrådet for at blive endelig godkendt.

For nylig var sagen også en tur forbi Teknik- og Ejendomsudvalget, og her var der fuld opbakning blandt udvalgets fem partier. Derfor tyder meget på, at også Økonomiudvalget og Byrådet vil følge trop.