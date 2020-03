Se billedserie Der er travlt hos Adapteo i Greve, som i denne tid oplever efterspørgsel fra sundhedsvæsenet. Firmaet har netop leveret pavilloner til Køge Sygehus med toilet, tekøkken og soverum til personalet.

Ekstra hvilerum til læger og sygeplejersker

Køge - 25. marts 2020 kl. 16:07 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes hvilerum på hospitalerne, som personalet kan bruge på og i mellem lange vagter. Men der er kun få af dem. Så for at sikre, at det lægerne kan finde en briks og ligge lidt på, har Sjællands Universitetshospital nu fået sat pavilloner op på de udendørs områder på både Roskilde og Køge Sygehuse.

Der er øget beredskab på alle landets hospitaler. Så beslutningen om ekstra hvilerum skyldes, at der i forvejen ikke er ret mange af dem. På Køge Sygehus er der nu sat fire beboelsesmoduler op med thekøkken, toilet og soverum som lægerne i kriseberedskabet kan bruge. Men det er ikke fordi, corona'en på nogen måde har lagt hospitalet ned, siger chefkonsulent Linda Bang Jessen fra Presse- og Kommunikation på Sjællands Universitetshospital.

- I Køge er det for at forberede sig. Og for at være fleksibel i forhold til at kunne skalere op og ned i antal læger på vagt. Man kan kalde det rettidig omhu, siger hun.

På Roskilde Sygehus er der også er fast fire pavilloner op.

I forvejen har sygehuset i Køge seks pavilloner stående, som blev sat op til brug som klinik lang tid før corona-smitten begyndte at brede sig. De står nu tomme på grund af netop nedlukningen af flere afdelinger på sygehuset. Men den ene bruges til at teste hospitalets egne ansatte for corona.

I mandags blev der nemlig indført en mere offensiv strategi om at teste sundhedspersonale.

For ikke at risikere at corona-smitten lægger sundhedsvæsenet ned - og af logistiske grunde - har Sjællands Universitetshospital valgt at samle både borgere, som skal testes - og indlagte - på Roskilde Sygehus.

- Man er ikke begyndt at indlægge eller teste patienter i Køge. Det er der slet ikke brug for endnu. Det foregår på Roskilde Sygehus, siger Linda Bang Jessen.

Pavilloner på lager

De seneste dage har Adapteo, som har leveret pavillonerne til Køge og Roskilde, også stillet pavilloner op til regionshospitalerne i Randers og Aabenraa. Men selvom der er travlt, løber firmaet ikke tør endnu.

- Vi har stadig enheder på vores varelager, og vi er klar til at sende modulerne ud med det samme til dem, der har brug for dem, fortæller Mads Blom, der er administrerende direktør hos Adapteo Danmark.