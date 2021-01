Færgen Povl Anker sættes igen ind på ruten mellem Køge og Rønne fra på lørdag. Foto: Susanne Thilqvist

Ekstra færgetur på vej mellem Køge og Bornholm

Køge - 20. januar 2021 kl. 15:58 Kontakt redaktionen

For at sikre god plads på ruten mellem Rønne og Køge har transportminister Benny Engelbrecht efter dialog med Kontaktrådet aftalt med Molslinjen, at de indsætter en ekstra afgang. Beslutningen kommer for at sikre, at der er god plads til de passagerer, der skal til Bornholm, og som på grund af den svenske grænselukning ikke kan bruge Rønne-Ystad ruten.

- Vi har en løbende dialog med de svenske myndigheder, og vi har allerede sikret, at man kan køre gennem Sverige, hvis man har bopæl på Bornholm eller opfylder andre af de undtagelser, der er. Der er dog også danskere, der trods nedlukning har ærinde på Bornholm, og derfor siger jeg også meget tydeligt, at vi selvfølgelig sørger for, at der er god adgang til alle dele af Danmark, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Med beslutningen bliver der fra lørdag 23. januar en ekstra tur med færgen Povl Anker fra Rønne klokken 8.00 og retur fra Køge klokken 15.00. Samtidig forlænges resten af nødsejlplanen til Bornholm frem til 31. januar, hvor den svenske grænselukning gælder til.

- Lige nu er vi i en meget alvorlig situation, hvor vi skal rejse så lidt som muligt, for at undgå spredning af ikke mindst de ekstra smitsomme mutationer. Samtidig skal vi holde transporten i gang og sørger for, at der er mulighed for at holde god afstand i busser, tog og ikke mindst færger, og det sikrer vi nu med den ekstra daglige afgang, siger Benny Engelbrecht.

Ud over den ekstra afgang vil Express 1 frem til 31. januar sejle to dobbeltture mellem Rønne og Ystad, og Hammershus sejler en dobbelttur mellem Rønne og Køge. Sejlplanen efter den 31. januar afventer en udmelding fra den svenske regering om planen for grænselukningen.

