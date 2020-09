Tirsdag skal økonomiudvalget en gang til tage stilling til, om Køge Kommune skal slette 75 procent af dagsordner, referater og bilag på kommunens hjemmeside. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Ekspert til kommunen: Tidspilde at fjerne dokumenter fra hjemmeside Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspert til kommunen: Tidspilde at fjerne dokumenter fra hjemmeside

Køge - 07. september 2020 kl. 17:40 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vil ikke være ulovligt for Køge Kommune at fjerne 75 procent af dagsordner, referater og bilag fra kommunens hjemmeside. Men der er ingen grund til at gøre det, og det vil være spild af tid. Sådan lyder svaret til Køge Kommune fra en af Danmarks førende eksperter i offentlighedsloven, professor emeritus Oluf Jørgensen fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Tidligere på måneden vedtog et flertal i økonomiudvalget at slette samtlige dagsordner, referater og bilag på Køge Kommunes hjemmeside fra før 2018. Økonomiudvalget besluttede også, at dagsordner, referater og bilag i fremtiden kun vil være at finde på hjemmesiden i én valgperiode, svarende til fire år. Det drejer sig om cirka 20.000 dokumenter.

Det skal ifølge kommunens dagsordentekst ske med henvisning til persondataforordningens bestemmelse om, at billeder også er persondata.

Men efter en artikel i DAGBLADET, hvor to eksperter såede tvivl om Køge Kommunes fortolkning af persondataforordningen, også kendt som GDPR, har flere partier krævet, at sagen tages op en gang til. Det gælder Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre, der som det eneste parti allerede i den første behandling af sagen i økonomiudvalget stemte imod.

Køge Kommune her derfor henvendt sig til de to eksperter, der var citeret i DAGBLADETs artikel, og bedt om en vurdering af kommunens plan om at slette fra hjemmesiden.

DAGBLADET bringer her de to eksperters svar:

»Ingen grund til det«

I interviewet med DAGBLADET udtalte Oluf Jørgensen, som er offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, at det må være en fejl, når kommunen begrunder beslutningen med hensyn til beskyttelse af personfoto, for sådanne findes næppe i dagsordener med videre.

Oluf Jørgensen skriver følgende i sit svar til Køge Kommune:

»Både EU-direktivet og databeskyttelsesloven respekterer informations- og ytringsfriheden, og det er lovligt at offentliggøre personbilleder af offentlige aktører f.eks. politikere, embedsmænd, repræsentanter for organisationer og virksomheder o.l. Det er også lovligt at offentliggøre situationsbilleder f.eks. af en fodboldkamp eller en udflugt. Min vurdering er, at det er unødvendigt og spild af tid at fjerne sådanne foto fra kommunens netside. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er følsomme personfoto i dagsordener, referater og bilag,« skriver Oluf Jørgensen.

Han fortsætter:

»Der er mig bekendt ikke tidskrav til, hvor længe dagsordener og referater skal være tilgængelige på nettet. Det var min melding til journalisten om dette spørgsmål. Min konklusion er således, at kommunen kan fjerne de gamle dagsordener mv. fra nettet, men der er ingen grund til at gøre det,« lyder det i svaret til Køge Kommune.

»At slette er fornuftigt«

Professor i persondataret, Peter Blume, fra Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet, var også interviewet i artiklen i DAGBLADET. Forud for interviewet var han, lige som Oluf Jørgensen, blevet forelagt den fulde dagsordentekst fra Køge Kommune i en mail. Peter Blume udtalte i interviewet, at det fremgår af forordningen, at der er andet i livet end databeskyttelse, herunder alle de værdier, der er nævnt i EU's charter, der blandt andet omhandler den politiske proces. Det er af almindelig samfundsmæssig interesse, at de dokumenter er offentligt tilgængelige, sagde han.

Peter Blume udtalte også, at det ikke er formålet med persondataforordningen at begrænse den almindelige politiske, demokratiske proces.

Da Køge Kommune nu igen har tilsendt den samme dagsordentekst, svarer Peter Blume følgende til Køge Kommune:

»Billeder er persondata, men forordningen er ikke så specifik, som det bliver nævnt. En person har ret til indsigt og derfor som udgangspunkt ret til at vide, om der er billeder. Med forbehold for særlige, klare, tilfælde, hvor det er for ressourcekrævende for den dataansvarlige. Det kan her have betydning, at det må formodes, at billederne er almindelige persondata. - Svarer i øvrigt lidt til den situation, hvor en borger beder om indsigt i alle data kommunen har. At slette pdf før januar 18 er fornuftigt. Som det skrives, kan det være et problem, at billeder ligger i andre af systemerne. Men afgørende er, at der nu sikres større disciplin ved indlægningen. Og det kan jeg se man vil,« skriver Peter Blume i sit svar til kommunen.

Han skriver videre:

»Generelt: Billeder er persondata som alle andre persondata. Kan de opbevares efter en af reglerne i forordningens artikel 6(1) kan de det; f.eks. myndighedsudøvelse. Men offentliggørelse forudsætter særlig begrundelse. Det ser ud til, at man er ved at rydde op i fortidens synder, så jeg synes ikke, at der er grundlag for kritik; nu.«

Kommunens rådgiver:

Forud for den politiske behandling af sagen i økonomiudvalget har Køge Kommune hyret advokatfirmaer Bech-Bruun til at lave en rapport om »Køge Kommune fjernelse af personoplysninger på koege.dk«.

Køge Kommune har efter artiklen i DAGBLADET igen bedt Bech-Bruun om en ny rapport. Her skriver advokatfirmaet:

»En fortsat lovlig offentliggørelse vil kræve en betydelig indsats, herunder i forhold til at få slettet en række personoplysninger (billeder m.v.), som ikke lovligt kan offentliggøres i dag. Herudover vil en håndtering af anmodninger om indsigt, sletning m.v. fremadrettet formentlig også kræve betydelige ressourcer. Det er på den baggrund vores vurdering, at beslutningen om at fjerne adgang til referater m.v. fra koege.dk hverken strider mod lovgivningen eller savner en klar juridisk begrundelse.«

Nok med aktindsigt

Kommunens rådgiver skriver også, at Køge Kommune ikke er forpligtet til at sikre borgerne adgang til dagsordner, referater, bilag på hjemmesiden, så længe borgerne kan få dem ved at søge aktindsigt.

»Der er ikke et krav om, at kommunen på sin hjemmeside sikrer adgang til referater fra politiske møder, fordi kravet om opbevaring håndteres i kommunens sags- og arkiveringssystemer.«

Bech-Bruun giver videre eksempler på, hvad der vil være en overtrædelse af persondataforordningen:

»Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal kommunen sikre en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste om risici og konsekvenser ved offentliggørelsen på internettet. Herudover vil offentliggørelse af fortrolige (fx rent private) eller følsomme (fx helbredsforhold) personoplysninger stille yderligere krav til en offentliggørelse. En offentliggørelse af fortrolige eller følsomme personoplysninger kan ske både direkte - fx en beskyttet adresse - eller indirekte - fx ved at billedet viser børn, som hører til en institution for børn med bestemte helbredsproblemer såsom autisme.«

I sin konklusion til Køge Kommune angiver Bech-Bruun, at det vil være tidskrævende, hvis man skal fjerne billeder, der ved stikprøvekontrol, har vist sig at ligge på bilag. Bech-Bruun skriver:

»Kommunen har i forhold til en håndtering af de anførte udfordringer oplyst, at en manuel gennemgang af samtlige PDF-filer vil være meget tidskrævende. Og selv med brug af robotteknologi vil opgaven stadig kræve en manuel proces. Fordi der ikke er et krav om at fortsætte offentliggørelse af referater og bilag fra politiske udvalgsmøder på koege.dk, og fordi en håndtering vil være meget ressourcekrævende, har kommunen ud fra en samlet prioritering valgt at fjerne disse fra tiden før 1. januar 2018 fra koege.dk. Beslutningen er i overensstemmelse med den generelle vejledning, Bech-Bruun tidligere har givet til kommunen vedrørende dette spørgsmål.«

Ingen af rapporterne forholder sig til muligheden af i fremtiden at offentliggøre teksten i dagsordner, referater og bilag uden brug at ulovlige billeder.

Økonomiudvalget behandler sagen igen på møde i morgen, tirsdag.