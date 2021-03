- Jeg kan konstatere, at det er væsentlige og markante sagsbehandlingsfejl, der gør, at afgørelsen ikke er gyldig, siger Søren Blæsbjerg, der forsker i socialforvaltningsret. Pressefoto: Aalborg Universitet

Ekspert om Ankestyrelsens kritik af kommunen: - Det er markante fejl

Som beskrevet tirsdag har den 57-årige førtidspensionist Dan Koch fået foreløbig oprejsning i sagen om hans socialpædagogiske støtte i hjemmet. Den kommunale støtte, som han havde haft i 33 år, fik han frataget af Køge Kommune i foråret sidste år, og siden da har han kæmpet en indædt kamp for at få sin såkaldte hjemmevejledning tilbage.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her