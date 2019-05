Det svækker borgernes mulighed for at debattere kommunens spareforslag, når de først bliver offentligt tilgængelige samtidig med at de bliver sendt i høring. Så er politikerne allerede meget langt i deres beslutningsproces, mener ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen. Foto: Torben Thorsø

Ekspert: Køge Kommune hindrer offentlig debat

Politikerne skal have mulighed for at finde ud af, hvad de mener, uden at borgerne kigger dem over skulderen. Det er begrundelsen for, at spareforslag for 55 millioner kroner først må komme til offentlighedens kendskab, efter at politikerne i Køge Byråd har truffet indledende beslutninger om, hvilke forslag, der skal sendes i høring.