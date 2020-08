Eksklusiv indvielse hos Valkyrien

Valkyriens formand Ellen Tange fortæller, at det blev en festlig begivenhed, hvor hun selv rettede en varm tak til blandt andre Køge Byråd og Køge Kyst for hjælpen til at etablere en badeanstalt med en enestående beliggenhed og den smukkeste udsigt over Køge Bugt. Hun takkede også fonde og sponsorer, som i væsentlig grad har medvirket økonomisk til projektets gennemførelse.