Efterskole jubler over genåbning - men afventer konkrete vilkår

Glæden og forløsningen er ikke til at tage fejl af hos Lykke Larsen, der er forstander på Skovbo Efterskole i Køge Kommune. Tirsdag præsenterede regeringen og dennes støttepartier en plan for genåbning fra på mandag den 15. marts, og den yderligere genåbning giver blandt andet mulighed for, at alle landets efterskoler kan åbne igen.