Nu er spejderen Mads glad igen, for den kniv hans selv har lavet med sin morfar er kommet hjem igen. Privatfoto

Efterlysning gav pote

Den spejderkniv han selv havde lavet med sin morfor, på hans værksted, var blevet væk under en tur til Torvet i Køge.

Fundet. For knap to uger siden var det en ulykkelig Mads Strandby, der sammen med sin mor satte efterlysningsplakater op på Torvet i Køge.

Nu er kniven heldigvis kommet tilbage og mor Ann-Christina Strandby fortæller, at hun igen har en meget glad dreng i huset:

- En sød dame havde fundet kniven den dag, han tabte den, Da hun så var på Torvet i går, så hun efterlysningen af kniven, og nu er den allerede tilbage, fortæller, hun og roser også det lokale politi for at følge op på deres anmeldelse.

- Det er bare skønt at opleve, hvordan der er så mange søde mennesker til, fortsætter moderen til den 11-årige spejder.

For knap to uger siden fortalte DAGBLADET om den ulykkelige Mads, der havde tabt den hjemmelavede kniv, som betyder rigtig meget for ham, og denne gang fik eventyret altså en lykkelig slutning.