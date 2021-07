Børneudvalgsformand og medlem af SSP-styregruppen i Køge Kommune, Mads Andersen, vil nu sætte problematikken fra Holmebækskolens sfo, hvor der i den senere tid har været udfordringer med glasskår, affald og i nogle tilfælde hærværk, under luppen. Foto: Thomas Olsen

Efterladt glasskår og hærværk: - Det kræver en handleplan

Køge - 22. juli 2021 kl. 06:06 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Børneudvalgsformand Mads Andersen (K), der desuden er medlem af kommunens SSP-styregruppe, reagerer nu på flere henvendelser om stigende problemer med hærværk og diverse glas- og affaldsefterladenskaber ved Holmebækskolens sfo.

Tirsdag fortalte Ditte Heede Hertoft i DAGBLADET, om hvordan hendes seksårige datter i sidste uge fik en større rids ned over maven, fordi et glasskår pludselig stak op gennem den plastikglidebane, som sfo-personalet havde set op i sommerheden i sidste uge.

Ditte Heede Hertoft har desuden delt sine frustrationer over glasskår, hærværk og affald på Facebook i de senere dage, hvilket har fået andre til ligeledes at fortælle om, at der et problem ved Holmebækskolens sfo i aften- og weekendtimerne.

Og det reagerer Mads Andersen nu. Han fortæller, at han er bekendt med problemstillingen gennem sit arbejde i SSP-styregruppen, og at man fra sfo'ens side hører, at det kommer og går i perioder.

- Vi opfordrer naturligvis til at klare det via en dialog med de unge mennesker, for det plejer at virke. Men i dette tilfælde lyder det til, at det måske ikke er nok. Så derfor har jeg her til morgen (tirsdag, red.) bedt forvaltningen om at sætte gang i en handleplan, siger Mads Andersen, der imidlertid ikke helt kan sætte ord på, hvad han håber, at en egentlig handleplan skal rumme.

- Jeg husker ikke lige nu, hvordan området er indrettet præcist, men jeg forestiller mig, at man kan kigge på, hvordan man kan skærme det af eller lave overvågning, siger han videre.

Lav SSP-bemanding Mads Andersen fortæller videre, at SSP er helt og aldeles opmærksomme på, at der flere hotspots, hvor de unge holder til, herunder Holmebækskolen, men at bemandingen her midt i højsommeren dog ikke tillader, at man kan holde øje med alt.

Det har været fremhævet i debatten på de sociale medier, at unge mennesker i Herfølgeområdet givetvis hænger ved Holmebækskolens sfo, fordi de mangler et sted at være. Adspurgt til det svarer Mads Andersen:

- Vi er generelt gode til at anvise til eksempelvis klubtilbud, men ved også, at der i dette tilfælde er tale om 14-16-årige, der givetvis keder sig lidt her i sommerferien og har lyst til at være et sted med vennerne. Sådan havde jeg det også i den alder. Men det kan ikke være rigtigt, at man er til gene for andre, og at der skal ligge glasskår på en legeplads og i sandkassen. Så jeg håber, at de får røde ører, og at de kan se, at de har kvajet sig. Ellers må vi hjælpe til med at fortælle dem det, siger han.

Et borgeransvar Adspurgt til, hvor grænsen går mellem, hvad der er kommunens opgave, hvad der er individets og myndighederne, svarer Mads Andersen.

- Jeg ved godt, at det måske ikke er så populært at sige, men jeg synes nogle gange, at der er en tendens til, at man slår ud med armene og siger, at så må kommunen tage sig af det. Jeg forstår udmærket, at man ikke gør noget, hvis man har oplevet, at nogen har været truende over for én, når man har konfronteret dem. Så er det en myndigheds- og eller politiopgave. Men helt generelt set synes jeg, at det er en fælles opgave, som skal løses, og at der også er et borgeransvar for at sikre, at der ikke ligger glasskår i sandkassen eksempelvis, siger Mads Andersen.

Udvalgsformanden pointerer dog også, at der afgjort er tale om en politi- og myndighedsopgave, når problemets kerne er decideret hærværk.

- Da jeg først hørte om problematikken ved sfo'en forleden, lød det i mine ører, som om at det var på et niveau for drengestreger. Men siden er der folk, som har fortalt, at der både er kastet maling på facader og knive ind i en nogle trævægge. Og så skal det store apparat i gang, for så er det en politiopgave, ligesom både SSP og kommunen skal ind over, siger Mads Andersen.