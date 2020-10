Antallet af nye smittede i Køge Kommune er faldende, og kommunen er nu nede som nummer 37 på listen over kommuner med flest smittede i forhold til antallet af borgere. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter voldsom stigning: Smittetallet falder i Køge

Den seneste uge er der konstateret 28 nye smittede i Køge, hvilket svarer til 46 smittede per 100.000 køgenser.

Dermed er Køge Kommune faldet betydeligt ned af listen over kommuner med den højeste andel af smittede, den såkaldte incidens. I dag er Køge nummer 37 på listen.

Det afspejlede sig også i kommunens ugentlige corona-opdatering. Her fremgik det, at der blot på de kommunale institutioner var konstateret 24 smittede i uge 40.

I den periode besluttede Køge Kommune at lukke Kirstinedalsskolen frem til efter efterårsferien på grund af smittesituationen på skolen, hvor i alt 13 elever og en medarbejder dengang blev konstateret smittet med coronavirus.

Køge Kommune opdaterer løbende sine konkrete tal for coronasmittede på de kommunale institutioner, og tallene for uge 41 forventes at blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i morgen tirsdag.