Efter voldsom brand: Send trygt jeres børn i SFO

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev der fundet en engangsgrill i en skraldespand, som formodes at være årsag til branden. Politiet antager, at personerne, der smed grillen i skraldespanden, formentlig ikke var klar over, at der stadig var gløder tilbage i grillen.

- Vi kommer til at have lidt mindre plads, men heldigvis er vejret godt, så vi rykker mange af aktiviteterne udenfor. Det handler om at få skabt nogle gode dage for børnene, for de skal ikke mærke det her. Forældrene kan roligt sende deres børn herned, forsikrer Troels Clausen over for DAGBLADET.