Se billedserie Tirsdag morgen kunne de første stemme til dagens menighedsrådsvalg i Boholte Kirke. Sognet er ude i en slags anden valgrunde, efter det første valgresultat blev udfordret af en ny kandidatliste. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter valgkaos og dårlig stemning: Nu stemmer Boholte igen

Køge - 17. november 2020 kl. 10:42 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Det er tirsdag morgen klokken 9.00. I midten af kirken står to opstillede hvide stemmebokse med forhæng klar, og på den anden side er placeret en stor, gul plastikbeholder, der skal tage imod stemmerne. Udenfor falder en let støvregn.

Dørene til Boholte Kirke er nu åbne for sognets omkring 4.000 stemmeberettigede, som i dag kan stemme til menighedsrådsvalget i Boholte Sogn igen, efter resultatet af det første valg er blevet udfordret, som reglerne giver mulighed for. Det er generelt i meget få sogne, at menighedsrådsvalget ender i en valgrunde nummer to.

Ved Boholtes første valgaften i midten af september var luften tyk af spydige kommentarer og dårlig stemning mellem flere af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, hvoraf flere stiller op igen. Derudover endte valgaftenen i kaos, da der i første omgang blev noteret to stemmer for meget og en enkelt stemme, som umiddelbart var ugyldig. Derfor måtte de fremmødte gå slukøret hjem uden et resultat.

Senere blev valgresultatet dog godkendt og indsendt til kirkeministeriet, hvorefter det blev udfordret. Det skete med en ny kandidatliste, der blandt andet inkluderer menighedsrådets nuværende formand, som i første omgang ikke fik nok stemmer til at blive genvalgt. Den nye kandidatliste udløste et afstemningsvalg og dermed et nyt kampvalg, som i skrivende stund er i gang i Boholte Kirke.

Her kan de stemmeberettigede stemme indtil klokken 20.00 i aften tirsdag.

Du læse mere i dagens udgave af DAGBLADET Køge, og vi følger op på resultatet af menighedsrådsvalget i Boholte i onsdagens avis.

