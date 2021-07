Katie Dotson fra Detroit, USA var på det seneste udvekslingshold i 2019 og boede hos tre forskellige Rotary-værtsfamilier i Køge området indtil sommeren 2020. Ved ankomsten i København blev hun modtaget af counsellor Steen Rasmussen (tv.) og counsellor Torben Krarup (th.) fra Køge Nord Rotary Klub. Foto: Køge Nord Rotary Klub

Send til din ven. X Artiklen: Efter to års coronapause: Unge kan igen komme på udveksling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter to års coronapause: Unge kan igen komme på udveksling

Køge - 21. juli 2021 kl. 13:22 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Fra sommeren 2022 sender Rotary Danmark unge studerende i alderen 15 et halvt til 18 år på ét-årige ophold i oversøiske lande og ansøgningsfristen nærmer sig. De unge danskere udveksles med andre unge fra oversøiske lande, som også opholder sig cirka et år i Danmark. Også de lokale Rotary klubber - Køge Nord Rotary og Hårlev-Karise Rotary klub - vil hver sende en ung ud i 2022 på et et-årigt Long Term ophold, fortæller assisterende klub counsellor i Køge Nord Rotary Klub, Steen Rasmussen og tilføjer:

- Et års skoleophold i et fremmed land giver grobund for livslange venskaber med andre unge, og da man oftest bor hos tre-fire forskellige værtsfamilier, er der rige muligheder for at lære værtslandets kultur og sprog.

Man kan læse meget mere om Rotarys udvekslingsprogram på rotary.dk og under fanebladet Ungdomsudveksling findes en masse informationer og praktiske oplysninger om Long Term udveksling.

Er du interesseret i at blive udsendt gennem Rotary, er der under Ungdomsudveksling også et punkt, der hedder Lav ansøgning, som trin for trin beskriver, hvordan du kommer i gang med at lave en foreløbig ansøgning til din lokale Rotary klub.

Køge Nord Rotary Klub og Hårlev- Karise Rotary Klub har indgået et samarbejde om ungdomsudvekslingen i 2022 og vil i fællesskab gennemgå ansøgningerne og deltage i samtalerne med ansøgerne.

Ansøgningsfristen for ansøgningen er lørdag den 14. august 2021.