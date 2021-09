Efter lang tids tilløb kan Køge Idrætsparks hal 3 nu endelig blive indviet officielt. Det sker fredag den 24. september. Billedet her er fra august 2020, da hallen i første omgang fik en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Efter stor forsinkelse: Nu indvies skandaleramt hal

Køge - 15. september 2021 kl. 05:46 Kontakt redaktionen

»Med sine 4.000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 i Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt. Samtidig står også en ny, topmoderne foreningsbygning klar til at blive vist frem ved indvielsen den 24. september, hvor alle er velkomne.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kommune forud for den kommende indvielse af det stærkt forsinkede halbyggeri. Videre lyder det:

»Fra de mindre børn over de semiprofessionelle - alle får de glæde af, at den sidste af de i alt tre Køgehaller nu står færdig. Og med sine fine allergivenlige birketræer giver forpladsen adgang til Køgehallerne og fungerer endvidere som bindeled mellem atletik- og fodboldstadion og den helt nye foreningsbygning, som erstatter det gamle klubhus. Bygningen er topmoderne og rummer - udover omklædningsfaciliteter til både kvinderne og herrerne - fitnessrum, vaskeri, foreningslokaler og solceller på toppen.«

I pressemeddelelsen udtaler borgmester Marie Stærke (S):

- Med de to nye bygninger og det renoverede Capelli Sport Stadion ser vi praktisk talt på en helt ny Køge Idrætspark, som er en gevinst for hele kommunen. Sport og motion kan udover at styrke vores fysiske sundhed gøre os til en del af et fællesskab, som nu får nogle rigtig gode omgivelser at udfolde sig i - både som udøvende og som tilskuer, udtaler hun.

Også formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek er glad:

- Hal 3 er et stort og fascinerende byggeri, som er endt med at blive præcis så flot og funktionelt, som tanken var. Jeg glæder mig meget til at være med til at indvie hallen, som ikke kun er en gevinst for Køge Idrætspark, men for sport, idræt og kultur som helhed i Køge Kommune. Og jeg vil gerne rose de involverede for en stærk indsats under nogle svære omstændigheder, siger han.

Omstændighederne, som udvalgsformanden henviser til, tog deres begyndelse i januar 2020, hvor totalentreprenøren gik konkurs. Nye kontrakter måtte skrives, og projektet skulle tilbage på sporet midt i en corona-tid præget af nedlukning og restriktioner.

Åbningsarrangementet løber af stablen fredag den 24. september klokken 15:00, hvor der udover taler fra borgmester, udvalgsformænd, Køgehallernes formand og formanden for Køge Boldklub vil være mulighed for at besigtige de nye bygninger indefra.

Der vil også være lidt til ganen samt aktiviteter for både store og små. Arrangementet slutter klokken 18:30.

