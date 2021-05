Se billedserie Nemlig.com skal på standby, hvis det står til Thomas Kielgast fra SF.Foto: Jesper From

Efter shitstorm: SF og Enhedslisten vil have Nemlig.com sat på pause

Køge - 15. maj 2021 kl. 05:40 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

SF og Enhedslisten foreslår, at levering fra online supermarkedet Nemlig.com skal sættes på pause til de kommunale institutioner.

Det sker efter, at Nemlig.com i en række artikler fra Politiken omtales for kritisabelt arbejdsmiljø.

Det har fået Odense og Albertslund Kommune til helt at droppe Nemlig.com, mens eksempelvis Københavns Kommune har igangsat en undersøgelse af virksomheden. Og nu melder partier fra Køge sig også klar til at tage affære.

- Vi skal sikre os, at Nemlig.com har fornuftige arbejdsvilkår, der overholder vores indkøbspolitik. De beskrivelser, som Politiken har bragt, er foruroligende og minder om slavelignende forhold. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere, hvis det er sådan, at det hænger sammen, siger Thomas Kielgast, byrådsmedlem for SF.

Undersøgelse og pause

Derfor har SF og Enhedslisten sat Nemlig.com på listen til næste byrådsmøde.

Her vil partierne foreslå, at der i kommunen indledes en undersøgelse om hvorvidt, at online supermarkedet overholder Køge Kommunes indkøbspolitik. Samtidig foreslår partierne, at levering fra Nemlig.com i mellemtiden bliver sat på pause.

- Når vi sidder med afstand til sagens begivenheder, er det ikke fuldstændig klart, hvad der er op og ned i sagen med Nemlig.com. Derfor er vi først nødt til at undersøge om beskrivelserne, som er beskrevet i Politiken, er korrekte, siger Thomas Kielgast og fortsætter:

- En undersøgelse af Nemlig.com kan gøre det klart, om Nemlig.com lever op til Køge Kommunes indkøbs- og udbudspolitik.

Flere kommuner har dog allerede gået skridtet videre og har helt droppet Nemlig.com. Det har dog ikke været muligt i Køge, fortæller Niels Rolskov fra Enhedslisten.

- Vi har været nødsaget til at gå denne vej, fordi vi ikke har kunnet skaffe flertal i økonomiudvalget for at droppe Nemlig.com.

Øjne på København

De to partier skal dog ikke regne med den store opbakning til forslaget fra oppositionspartiet Venstre. Gruppeformand Ken Kristensen foretrækker i stedet, at man følger en undersøgelse fra Københavns Kommune, der allerede er i gang, og som flere andre kommuner afventer.

- Vi i Venstre vil gerne afvente en konklusion på undersøgelsen af Nemlig.com, som Københavns Kommune allerede har sat i gang, siger han og fortsætter:

- Der er altid to sider af en sag og med al respekt for pressen, så skal sagen vurderes af juridiske eksperter. Lad de professionelle afgøre om der er noget i den her sag. Herefter tager vi bestik af situationen. Men det er selvfølgelig klart, at man skal overholde de aftaler, der er indgået med kommunen.

Thomas Kielgast og Niels Rolskov fra henholdsvis SF og Enhedslisten fortæller, at partierne gerne vil være proaktive, og enten foretage sin egen undersøgelse i Køge Kommune eller hjælpe til med den igangværende, som Københavns Kommune har sat i gang.

Det ser Venstre og Ken Kristensen dog ikke den store mening i.

- Der er ingen grund til, at flere kommuner laver den samme undersøgelse, siger han.

Til det svarer Niels Rolskov:

- Det er to forskellige kommuner. Jeg kender ikke Københavns Kommunes indkøbspolitik i detaljer. Men det kunne selvfølgelig være smart at indlede et samarbejde. Vi vil bare ikke sidde på hænderne.

Kontrakt udløber

SF er dog ikke fastlåste i sit forslag om en pause til Nemlig.com, da Thomas Kielgast ikke afviser, at kommunen kan vente til efteråret med et stop for Nemlig.com, hvor kontrakten alligevel udløber.

- Kommunens aftale med Nemlig.com udløber d. 1. oktober, mener jeg. Det vil selvfølgelig være oplagt at starte pausen med Nemlig.com her. Vi i SF og Enhedslisten vil dog gerne starte pausen endnu hurtigere, men det er selvfølgelig noget, vi vil tage op med de andre partier.

Niels Rolskov fra Enhedslisten synes dog, at det skal gå hurtigere end at vente til efteråret.

-Jeg synes, at man skal reagere umiddelbart. Nu tager vi den i byrådet, og så må vi se derfra. Det kan selvfølgelig være, at der skal et kompromis til.

Næste byrådsmøde i Køge Kommune finder sted tirsdag d. 25. maj.

