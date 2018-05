Svend Ulrik Larsen bliver ny politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi. Han kommer fra en stilling i Rigspolitiets ledelse. Foto: Rigspolitiet Foto: Martin Mydtskov

Efter seks måneder: Midt- og Vestsjælland får ny politidirektør igen

Køge - 04. maj 2018

Midt- og Vestsjællands Politi skal have ny politidirektør. Efter kun seks måneder på posten får politidirektør Arne Vedsted Gram nyt job som politidirektør på Fyn. Hans afløser i Midt- og Vestsjællands Politi bliver politidirektør i Rigspolitiet, Svend Ulrik Larsen. Det oplyser Rigspolitiet.

Baggrunden er en rokade, hvor tre politikredse får ny direktør. I forbindelse med politidirektør Peter Møller Nielsens planlagte fratrædelse på Bornholm tiltræder den nuværende politidirektør i Fyns Politi, Kit Claudi Grøn-Iversen, denne stilling. Hendes stilling besættes så af Arne Gram.

Dermed blev det kun til et kort stop i Midt- og Vestsjællands Politi for Arne Gram, som tiltrådte stillingen på Sjælland midt i oktober.

- Jeg har været rigtig glad for jobbet i Midt- og Vestsjællands Politi, selv om det blev noget kortere end forventet. Jeg bor på Fyn og har mange års virke på Fyn, så på den måde er det priviligeret at vende hjem, men det gør også lidt nas, for man bliver ret nemt forelsket i det her sted. Meldingen kom i går (torsdag, red.), men der er heldigvis tre måneder endnu, så jeg fortsætter med at køre på, siger Arne Gram.

Arne Gram har tidligere arbejdet som 1. vicepolitimester hos Odense Politi og som politimester i Svendborg Politi, indtil han efter politireformen i 2007 blev vicepolitidirektør og stabschef i Fyns Politi. Siden har han været afdelingschef for Rigspolitiets direktionssekretariat, inden han kom til Midt- og Vestsjællands Politi.

Midt- og Vestsjællands Politis nye politidirektør, Svend Ulrik Larsen, kommer fra en stilling som politidirektør i Rigspolitiet, hvor han er en del af den øverste ledelse inden for politiområdet.

Svend Ulrik Larsen er på arbejdsrelateret rejse i udlandet, så det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Men i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet udtaler han, at han glæder sig til jobbet.

- Jeg er virkelig glad for at få lov til at lede Midt- og Vestsjællands Politi. Jeg har haft nogle fantastiske år i de centrale myndigheder - Rigsadvokaten og Rigspolitiet. Nu bliver det en ny og spændende udfordring at få et direkte ansvar for politiet og anklagemyndigheden i en kreds.

- Jeg er en stor tilhænger af udveksling af medarbejdere mellem Rigspolitiet og kredsene, og det bliver utroligt spændende at komme helt tæt på det daglige arbejde i Midt- og Vestsjællands Politi. Jeg kender allerede mange af medarbejderne fra vores løbende samarbejde og ved, hvor stærkt et hold kredsen består af. Det ser jeg frem til at blive en del af, siger Svend Ulrik Larsen.

Formand for politiforeningen i Midt og Vestsjællands Politi, Mogens Heggelund, beklager, at Arne Gram stopper efter så kort tid.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været meget glade for Arne Gram. Vi havde også kun den foregående politidirektør Anne Tønnes i to år. Men hvis den nye politidirektør står for samme tilgang til samarbejde og medindflydelse skal det nok gå. Så er det kun de personlige relationer, det påvirker, siger Mogens Heggelund.