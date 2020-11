HR Business Partner Simon Rosenkrands fra Jysk gæstede Køge Handelsskole for at fortælle om koncernen i Danmark og i udlandet. Her er han sammen med Michala Duvier, praktikpladskonsulent på Køge Handelsskole.

Efter rutchebanetur: Detailbranchen på elevjagt

Køge Handelsskole oplever stigende interesse fra virksomheder til at tage elever efter en kort, men voldsom opbremsning ved nedlukningen i marts. Det fortæller Køge handelsskole i en pressemeddelelse.

Særligt detailbranchen er aktive i deres søgen efter elever. Og det ses blandt andet hos Jysk, som besøgte Køge Handelsskole med budskab om, at de introducerer deres første vinteroptag af elever til kæden.

- 2020 har været en sand rutchebane. Da nedlukningen blev udmeldt midt i marts, oplevede vi først stilstand, og mange elever fik aflyst jobsamtaler, men efter regeringen introducerede Covid-19 hjælpepakke til virksomhederne - med 90% refundering af elevernes løn i hele 2020 - kom der hurtigt skub i hjulene og det har fremskyndet elevansættelserne. Vi oplever at hjælpepakken har haft stor betydning for de brancher, vi uddanner elever til - og navnlig detailhandlen, som har oplevet fremgang i danskernes forbrug, da sommerens store udlandsrejser måtte sættes i bero og igen ved udbetaling af de indefrosne feriepenge, fortæller Michala Duvier, som er praktikpladskonsulent på Køge Handelsskole.

- Selvom virksomhederne har mange udfordringer i disse tider, så er det særdeles positivt, at vores elever alligevel kan komme i lære og tage deres uddannelse ude i en virksomhed. Der bliver udvist samfundssind, og det glæder os, at virksomhederne med deres engagement bidrager til at sikre veluddannet arbejdskraft til samfundet i årene fremover - og ikke mindst giver eleverne en plads på arbejdsmarkedet og en tro på fremtiden siger Michala Duvier.

Det bliver i familien

Forleden havde eleverne på EUD Business GF1 og GF2 besøg af HR Business Partner Simon Rosenkrands fra Jysk.

Han fortalte om Jysk koncernen både i Danmark og udlandet. Anledningen for besøget var, at Jysk helt ekstraordinært skal ansætte 36 elever mere fra nytår. De opretter et hold mere, udover de elever der allerede er ansat i sommers.

- Jysk er kendt for, at de gerne vil ansætte deres egne kommende Jysk-ledere og dermed vokse indefra. De ansætter langt de fleste af deres elever, når de er færdige med uddannelsen - og de mange karrieremuligheder i koncernen i Danmark, fortæller Michala Duvier.

- Simon fortalte om elevforløbet i Jysk, og uddannelsen, som JYSK tilbyder, både som elev, talentspor og de mange muligheder for at gøre karriere. Han fortalte også mere generelt omkring rekruttering, hvad kigger man efter i en ansøgning, CV og til jobsamtalen, og på den måde fik vores elever mange gode råd med på vejen til deres kommende elevpladssøgning. Det er en vigtig indsigt for alle vores elever på EUD Business at få - ikke bare i relation til Jysk, men generelt for søgning af elevpladser og siden jobs, siger Michala Duvier.