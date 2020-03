Se billedserie Mikrodestilleriet- og bryggeriet Braunstein på Køge Havn går nu i gang med produktionen af håndsprit til både sundhedssektoren og privatforbrugere. Håbet er, at håndspritten vil være på gaden om en uges tid, fortæller Michael og Claus Braunstein. Foto: Braunstein Foto: //TT-Film

Efter opfordring: Braunstein får grønt lys til produktion af håndsprit

Køge - 24. marts 2020 kl. 14:23 Af Anders Fallesen

Sent mandag aften blev dispensations- og godkendelsesansøgninger godkendt fra myndighedernes side, og dermed er vejen nu banet for, at mikrobryggeriet- og destilleriet Braunstein på Køge Havn kan sætte en større omlægning af produktionen i gang.

Fra normalt at fokusere på whisky- og ølproduktion kan Bryghuset Braunstein nu med omgående virkning begynde produktionen af håndsprit til både private borgere og sundhedssektoren. Omlægningen af destilleriets produktion sker naturligvis kun midlertidigt.

- Vi vil gerne bidrage til Danmarks håndtering af corona-krisen, og derfor arbejder vi nu på at fremstille håndsprit. Hvis alt klapper, håber vi på, at vi kan have håndsprit på markedet om en god uges tid, udtaler Claus Braunstein i en pressemeddelelse sendt til DAGBLADET.

Hans bror, Michael, supplerer over for avisen:

- Vi har skullet reagere relativt hurtigt, og der er mange ting, som vi endnu ikke har overblik over. Så vi ved simpelthen ikke endnu, hvad det kommer til at koste, og hvor man vil kunne anskaffe sig vores håndsprit. Alt det skal vi danne os overblik over i de kommende dage, og alt dette er jo også nyt for os, så vi prøver at navigere i det på så oplyst et grundlag som muligt, siger Michael Braunstein Poulsen.

Lukkes helt af Sundhedsmyndighederne har rettet henvendelse til Braunstein og bedt destilleriet se på mulighederne for produktion af håndsprit. Braunstein oplyser desuden, at der er lukket fuldstændigt af til lokalerne, hvor spritten produceres.

Som mange ved, skal sundhedspersonale, butiksassistenter og danskerne i det hele taget skal have adgang til håndsprit, som ifølge Lægemiddelstyrelsen kan blive en mangelvare. Det er dette, der har fået myndighederne til at henvende sig til Bryggeriforeningen, som har sendt forespørgslen videre ud til bryggerierne og destillerierne.

Ligesom andre virksomheder i Danmark har Braunstein reageret hurtigt på myndighedernes opfordring til at producere håndsprit hurtigst muligt. Normalt er Braunstein reguleret af fødevarelovgivningen, mens produktion af håndsprit hører under lovgivningen for kemi og kosmetik, oplyser man i pressemeddelelsen.

- Vi ligger allerede inde med sprit, som skulle have været brugt til vores normale produkter. Det giver os en god start. Derefter skal produktionen omstilles, og vi skal have fat i dispensere til flaskerne, og så skal vi lige have svar på tusind andre praktiske spørgsmål, udtaler Claus Braunstein.

Som langt hovedparten af landets bryggerier er også Braunstein blevet ramt af corona-krisen, fordi salget til barer, cafeer og restauranter er gået i stå, og fordi mikrodestilleriets store eksport af whisky til udlandet er fuldstændig stoppet.

Køge-bryggeriets store samarbejde med Coop tæller på den positive side, for danskerne drikker stadig mikrobrygget øl derhjemme, oplyser virksomheden.

Den omvendte verden Med håndspritsproduktionen håber Braunstein desuden at kunne minimere omfanget af krisens følgevirkninger.

- Vi producerer først og fremmest håndsprit for at hjælpe til med beredskabet. Derfor reserverer vi en del af produktionen til myndighederne og sundhedssektoren, og resten sætter vi til salg til private. Vi håber også, at produktionen af håndsprit kan bidrage til at sikre vores virksomhed og de ansatte i en usædvanligt svær tid. Når krisen er ovre, stopper vi produktionen af håndsprit, udtaler Claus Braunstein i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det er lidt den omvendte verden. Vi er vant til at bruge krudt på, at vores varer til fulde lever op til fødevarekontrollens krav. Nu skal vi fremstille en håndsprit, som går direkte på huden for at dræbe virus, udtaler Claus Braunstein.

Braunstein har desuden indgået et samarbejdet med håndspritproducenten Masava Kemi i Svendborg, som man kan dele lagerkapacitet og viden om håndspritproduktionen med.