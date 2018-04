Astrid Lequime havde i går torsdag et positivt møde med Køge Kommune, som har garanteret, at økonomien ikke skal spille nogen rolle, for at man fremadrettet kan give den fornødne pleje til 12-årige Noah. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter nyt møde med kommunen: - Jeg vil rigtig gerne stole på dem

Køge - 20. april 2018 kl. 17:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der er bevilget hjælp 24 timer i døgnet til 12-årige Noah fra Ejby, så har der løbende været udfordringer med at skaffe nok personale. Derfor har Noahs mor, Astrid Lequime, lagt mange timer i pasning og pleje af sin alvorligt syge søn, og hun har i flere år kritiseret Køge Kommune for ikke at stille nok lægefagligt personale til rådighed.

Den seneste uges historier om sagen fik kommunen til at arrangere et møde med Astrid Lequime i går torsdag. Mødet havde blandt andet deltagelse af konstitueret chef for Velfærdsforvaltningen Bjarne Andersen, og ifølge Noahs mor var det en positiv oplevelse.

- Jeg fik et godt og positivt indtryk på mødet. Han sagde flere gange, at det er ligegyldigt med økonomien, bare vagterne bliver dækket. Det er prisværdigt, og han var engageret i at få det løst. Kommunen virkede oprigtigt berørte, fortæller Astrid Lequime.

Snakken gik udelukkende på fremtiden, og hvordan man kan løse det akutte problem med at dække hullerne i vagtskemaet hos familien i Ejby med sygeplejersker, så Noahs mor ikke skal sidde alene.

Selv foreslog Astrid Lequime, at Køge Kommune kunne tilbyde en højere løn til personalet, der plejer og overvåger 12-årige Noah, og uden at lægge sig fast på dette, garanterede Bjarne Andersen ifølge Astrid igen, at økonomien ikke står i vejen for nogen løsninger.

- Det er første gang, at en forvaltningschef har givet mig det løfte. Jeg vil rigtig gerne stole på dem og deres løfter, og det gør jeg også. Så må vi se, om de sætter handling bag ordene, siger hun.

Minister skal redegøre Da TV 2 Lorry i begyndelsen af ugen bragte et indslag om familien fra Ejby, fik det blandt andet opmærksomhed fra folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF). Hun er partiets handicapordfører og valgte efterfølgende at stille et såkaldt udvalgsspørgsmål rettet mod sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Spørgsmålet går på, »om ministeren vil indhente en redegørelse fra Køge Kommune om baggrunden for, at Noah og hans mor ikke kan få den fornødne hjælp til sygepleje.«

Karina Adsbøl forklarer, at hun skred til handling efter at have set tv-indslaget.

- Herefter har jeg bedt sundhedsministeren om en redegørelse. Det er en meget ulykkelig sag, og jeg håber, det ender med en god løsning, siger DF'eren til DAGBLADET og uddyber:

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. - Jeg reagerer, fordi jeg ser en meget træt og ulykkelig mor, som beder om hjælp til at håndtere dagligdagen, og derfor er det relevant at få en redegørelse fra ministeren. Det er også altid relevant at få en lægefaglig anbefaling, og det er vigtig, at lægefaglige vurderinger og anbefalinger bliver fulgt.

