Den efterlyste mand, 19-årige Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie fra Sverige, er mistænkt for at have en rolle i sagen om dødsfaldet i Køge natten til fredag.

Efter mistænkeligt dødsfald: 19-årig mand efterlyses af politiet

Køge - 31. januar 2021 kl. 01:55 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi sendte sent lørdag aften en efterlysning ud efter den 19-årig mand, Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie, i en sag fra Køge, hvor en 21-årig mand fra Haslev afgik ved døden natten mellem torsdag og fredag efter tumult ved en beboelsesejendom i Søparken på Nylandsvej.

Den efterlyste er mistænkt for at have en rolle i sagen om dødsfaldet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den 19-årige Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie er fra Sverige og har bopæl i Rødovre. Politiet har mistanke om, at han var til stede ved tumulten i Køge, og at han har en rolle i sagen, hvor den 21-årige mand senere afgik ved døden. Politiet har siden episoden efterforsket sagen intensivt for at klarlægge, hvad der skete på Nylandsvej, oplyses det i pressemeddelelsen.

Offeret blev efter tumulten bragt til Køge Sygehus, men politiet kunne ikke umiddelbart konstatere, at offeret havde hverken skud- eller knivlæsioner, men han var blevet udsat for stump vold. Kort efter episoden anholdt politiet seks mænd, som blev afhørt til sagen. De blev fredag eftermiddag løsladt, da der blev ikke fundet grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Den efterlyste Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie har ikke tidligere været anholdt eller afhørt i sagen.

Sent lørdag aften oplyser politiet, at det ikke er lykkedes politiet at finde den 19-årige Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie, og derfor beder ordensmagten offentligheden om hjælp til at finde ham. Ali Kadem Jawad Al-Khuzaie er fra Sverige, men har ingen fast adresse. Politiet har en formodning om, at han kan have taget ophold i Køgeområdet.

Han beskrives som: mand af irakisk oprindelse, 173 cm høj, almindelig af bygning. Han har en tatovering af en engel i nakken. Politikommissær Kim Løvkvist, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Midt- og Vestsjællands Politi, mener, at sagen udelukkende er relateret til en intern strid mellem personerne.

- Vores vurdering af sagen er, at offer og gerningsmand kendte hinanden, og at tumulten er opstået på grund af en intern strid imellem parterne. Vi er meget interesserede i at høre fra borgere, som har set den efterlyste, eller som ved hvor han opholder sig, så han kan blive afhørt til sagen, da vi stadig er i gang med at belyse omstændighederne omkring dødsfaldet, udtaler Kim Løvkvist i pressemeddelelsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Borgerne opfordres til at kontakte politiet, hvis man ser den 19-årige mand eller i øvrigt har oplysninger om, hvor den han opholder sig. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen, men kan træffes på telefon, hvis man har oplysninger med relevans for sagen.

