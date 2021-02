Se billedserie Nordea har fået mødelokaler med udsigt over Køge Idrætspark i de nye rammer. Foto: Kim Rasmussen

Efter mere end 100 år på Torvet: Nu flytter Nordea

Køge - 03. februar 2021 kl. 07:56 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Nordea i Køge har taget fat på et nyt kapitel af sin historie i løbet af de seneste uger, hvor man har taget afsked med de historiske lokaler ved Torvet for i stedet at rykke ind i et af de nyopførte kontortårne i Køge Idrætspark.

Efter mere end 100 år ved Torvet har Nordea altså forladt den markante bygning på Torvet 14 efter et længere tilløb, hvor der har været tid og plads til at forberede flytningen grundigt.

- Man skal have dyb respekt for det, der har været, og det har vi også. Vi har mange medarbejdere, der har været her i mange år, og alle har fået mulighed for at tage ordentlig afsked med de gamle lokaler, hvor vi har været i mange år. Vi vil bestemt savne livet på Torvet med musik og handel, og det var hyggeligt at kunne gå rundt til byens butikker, men nu er vi klar til et nyt kapitel i bankens historie, siger filialdirektør Brian Høi.

Samlet på én adresse

Nordeas medarbejdere i Køge sad tidligere fordelt på to lokationer ved Torvet og Nørregade. Køgeafdelingen er en af bankens største danske filialer med omkring 50 medarbejdere, som altså nu er samlet ét sted for første gang i åbne og lyse lokaler ved hjørnet af Stensbjergvej og Ringvejen.

Lige nu er der dog masser af tomme borde, fordi de fleste arbejde hjemme i coronatiden.

- Vi bliver langt mere et team nu, hvor alle sidder under samme tag, og alle vores medarbejdere har virkelig glædet sig til flytningen, så det er lidt af et antiklimaks, at vi ikke er så mange de første dage. I stedet for en stor fejring ved indflytningen holdt vi en halv times teams-møde, hvor jeg løb rundt med telefonen og viste folk de nye lokaler, fortæller Brian Høi med et smil og tilføjer, at man planlægger en større markering af flytningen, når verden åbner mere op.

Kompliceret af corona

Flytningen er blevet kompliceret af både coronabegrænsningerne og af de mange år på Torvet.

- Efter 106 år på Torvet var der ret mange ting i gemmerne. Det er lige som derhjemme, når man skal rydde et proppet loftrum ved en flytning, griner Brian Høi om rydningen af de gamle lokaler.

Desuden er flytningen af bankens kundebokse foreløbig udsat, da kunderne skal have mulighed for at komme og tømme dem først - det har der ikke været mulighed for på grund af den aktuelle coronanedlukning.

En række fordele

Der er en række fordele for Nordea i de nye omgivelser.

- Først og fremmest har vi nu samlet afdelingerne for private kunder og erhvervskunder ét sted, og teams, som tidligere sad opdelt, fordi de gamle bygninger ikke var så praktisk indrettet, kan nu sidde sammen. Vi får generelt også mere tidssvarende lokaler, og så er her rigtig gode parkeringsmuligheder for kunder og medarbejdere, siger Brian Høi.

- På erhvervssiden har vi også set utrolig meget frem til flytningen. Vi glæder os til at kunne samle kræfterne i Køge under ét tag og øge samarbejdet med Privatafdelingen. Og så glæder vi os til at byde både kunder og samarbejdspartnere velkommen i de nye og super lækre lokaler, når vi engang kan lukke op igen - og ikke mindst til at få afholdt nogle spændende arrangementer med fagligt indhold og netværk, siger Bente Larsen, der er områdedirektør med ansvar for erhverv.

Til gengæld har man altså ikke længere placeringen i bymidten, men det er heller ikke så vigtigt som tidligere, mener Brian Høi med henvisning til, at antallet af fysiske kundeekspeditioner i bankerne er stærkt faldende. Der vil i øvrigt stadig være mulighed for at komme ind i filialen og få hjælp i skranken i de nye rammer.

I stedet bliver Nordea nu en del af livet omkring Køge Idrætspark, hvor foreløbig to kontortårne står færdige.

- De nye rammer sender et helt andet signal: Vi etablerer fremtidens finanshus med bank, ejendomsmægler og advokat, siger Brian Høi. Nordea deler fremover ejendom med Partner Advokater og Danbolig.