Udvalgsformand Pernille Sylvest (S) ser frem til at præsentere en række nye tiltag i næste uge for at imødekomme forældrenes frustration over sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Efter markant kritik fra frustrerede forældre: - Vi er klar med nye tiltag

Køge - 04. april 2019 kl. 14:53 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et dialogmøde med politikere og forvaltning og en række nye initiativer, som skal tematisere forældrenes udfordringer.

De seneste ugers massive kritik fra forældre til børn med handicap i Køge har fået kommunens Børneudvalg til at reagere. Selvom man både i år og sidste år har sat gang politiske tiltag, som skal forbedre sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, er der behov for yderligere initiativer.

- Jeg kan godt forstå, at forældrene vil gøre alt for, at deres børn bliver hjulpet bedst muligt, og jeg kan godt forstå, at det føles som en kamp, siger udvalgsformand Pernille Sylvest (S) og fortsætter:

- Som udvalgsformand er det min vigtigste opgave at skabe de bedst mulige forhold inden for lovens rammer, og derfor igangsætter vi en række initiativer, som vil blive offentliggjort i næste uge. Initiativerne vil primært handle om at tematisere de udfordringer, som borgerne ser, så forvaltningen kan arbejde med temaerne konkret.

Pernille Sylvest understreger, at hun har »den største sympati for forældrene« og forklarer, at de nye tiltag sker for at imødekomme den frustration, som forældrene kommer med.

- Vi har set og hørt forældrenes frustration, og det er afgørende, at vi fremover forbedrer kommunikationen, så forældrene kan følge med i de initiativer, vi har sat i gang, forklarer hun.

Dialogmøde på vej Som det også blev udtrykt politisk i DAGBLADET Køge i seneste uge, er man fra Køge Kommunes side klar til at tage en konkret dialog med de førnævnte forældre til børn med handicap. Et møde mellem forældrene, udvalgsformændene i Skole- og Børneudvalget og forvaltningschefen på området er i øjeblikket på tegnebrættet, og en pressemeddelelse med en invitation sendes ud snarest.

- Det handler om at komme til bunds i det her og finde ud af, hvor vi skal samle kræfterne, og hvor det går galt, forklarer Thomas Kielgast (SF), der er medlem af Børneudvalget.

Han peger på, at dialogmødet skal skabe tillid mellem parterne og forbedre kommunikationen.

- Hvis der skal være tillid begge veje, så er vi nødt til at tale sammen. Vi skal identificere, hvad der er galt og få sat det ind i den rigtige ramme. Vi skal blive skarpere på, hvordan vi snakker sammen, for det er både ærgerligt, at kommunen bliver hængt ud, og at forældrene oplever, at de ikke bliver behandlet ordentligt, pointerer Kielgast, der er tidligere formand for Børneudvalget.

Ophobet frustration Følger man med på Facebook eller i de lokale medier, har diskussionen om sagsbehandlingen på børnehandicapområdet i Køge Kommune og forældrenes kritik fyldt en del. Men hvad er den store aktivitet i øjeblikket et tegn på?

- Jeg ser det som en ophobet frustration, som er bygget op i løbet af flere år. Når jeg læser forældrenes frustrationer, er det ældre sager, som har stået på gennem mange år. Det er derfor, at vi allerede for et halvt år siden satte gang i flere aktiviteter for at vise, at vi tager deres frustration alvorligt, siger Pernille Sylvest.

Hos SF kan man også godt forstå forældrenes frustration.

- Det er noget, som fylder rigtig meget for forældrene. Det er deres hverdag, og børnene er jo det dyrebareste, påpeger Thomas Kielgast, der dog helst ser dialogen taget ansigt til ansigt.

- Jeg håber, at både politikere og forældre vil gå positivt ind i dialogmødet, for det er den eneste rigtige løsning.

