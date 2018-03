Det koster Køge Kommune et betydeligt millionbeløb, at man nu selv skal stå for at bygge foreningslokalerne i det omdiskuterede Køge Idrætspark-projekt, som renoverer det slidte Køge Stadion. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter manglende bud på Køge Idrætspark: Kommunen bygger selv

Køge - 08. marts 2018 kl. 15:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sneen falder tæt over Køge Stadion, hvor forskellige maskiner i denne uge så småt begynder deres arbejde med at rive det slidte stadion ned. I fremtiden skal Køge idrætspark vokse sig stort i området, og en af idéerne med det omdiskuterede projekt har været at forbedre forholdene for breddeidrætten.

Men efter en udbudsrunde i efteråret for projektets såkaldte byggeret 2, der efter planen skal huse lokaler til Køge Boldklub og HB Køge, havde ingen interesserede investorer meldt sig på banen, og siden da har der været usikkerhed om, hvem der skulle stå for den del af byggeriet. Tanken med det oprindelige udbud var nemlig, at private investorer skulle opføre den samlede byggeret med et kommunalt lejemål for øje.

Tirsdagens møde i Økonomiudvalget har nu lagt en dæmper på usikkerheden, efter et flertal i udvalget besluttede, at Køge Kommune selv skal stå for at opføre underetagen og foreningslokalerne. Derudover vil man udbyde de overliggende etage, som formentlig kommer til at huse HB Køge.

- Det giver et mere rent snit. Kommunen kommer til at stå for det, som breddeidrætten skal bruge, mens private investorer forhåbentlig kommer til at stå for den professionelle del, siger borgmester Marie Stærke (S) og uddyber:

- Samtidig er vi sikre på at komme i gang med det samme. Med endnu et udbud riskerede vi at forsinke byggeriet yderligere. Nu giver det et mere naturligt flow i forhold til resten af byggeriet.

Belaster anlægsloftet Det var et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance, som stemte for modellen, hvor kommunen selv bygger foreningslokalerne. Derimod stemte Venstre for at sende byggeret 2 i genudbud med ændrede vilkår - DFs udvalgsmedlem var ikke til stede.

I Venstre så man helst, at private investorer havde stået for byggeriet, men samtidig er partiet ikke videre ærgerlig over flertallets beslutning.

- Det var vores andetvalg ud af de syv scenarier, så helt slemt er det ikke. I Venstre kan vi godt lide, når private investorer putter penge i faciliteterne, men hvis der ikke er nogle interesserede, må kommunen træde til, siger Mette Jorsø (V).

Hos Konservative glæder man sig over flertallets beslutning, som ifølge partiet også er den mest økonomisk attraktive model på længere sigt.

- Vi holder tingene adskilt, så kommunen bygger til breddeidrætten og herunder Køge Boldklub. Det er en smart model, påpeger Flemming Christensen (K).

Med til historien hører, at beslutningen vil gøre Køge Idrætspark-projektet markant dyrere på den korte bane. Det koster nemlig Køge Kommune et betydeligt millionbeløb at bygge foreningslokalerne, og det vil endnu en gang presse kommunens anlægsloft. Det præcise beløb fremgår af et lukket bilag, som offentligheden ikke har adgang til.

- Det er selvfølgelig en udfordring, men vi overskrider allerede loftet, og det er nødvendigt at renovere lokalerne derude. Der er intet andet at gøre end at udfordre anlægsloftet, for pengene er et must, fastslår Flemming Christensen.

