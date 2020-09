Grundet yderligere fare for smittespredning sender Køge Handelsskole nu i alt godt 1.000 HHX- og EUX-elever hjem frem til efter efterårsferien. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter mange smittetilfælde: Skole sender tusind elever hjem

Køge - 28. september 2020 kl. 14:19 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I forsøget på at inddæmme coronasmittens spredning sender Køge Handelsskole nu i alt godt 1.000 elever hjem til efter efterårsferien, skriver DAGBLADET Køge.

Det sker, efter at meldingen tidligere mandag var, at to private fester i forrige weekend havde resulteret i 26 smittede elever på Køge Handelsskole. Først blev omkring 300 elever derfor hjemsendt, men efter samråd med sundhedsmyndighederne har handelsskolens ledelse nu besluttet at hjemsende alle HHX- og EUX-studerende, fortæller handelsskolens direktør, Tim Christensen.

- Det var ved at løbe lidt løbsk, siger han og tilføjer, at kø i testsystemet ville besværliggøre at fortsætte den fysiske undervisning, hvorfor man nu har truffet beslutningen.

- Men der er ikke mere lukket ned, end at vi alene taler om den fysiske undervisning. Den virtuelle undervisning fortsætter for fuld skrue, siger Tim Christensen.

Mens EUX- og HHX-afdelingerne lukkes ned i de kommende uger, fortsætter aktiviteterne på blandt andre Køge Handelsskoles EUD-, kursus- og specialundervisningsafdelingerne. Og her vil man selvfølgelig være ekstra opmærksomme på udviklingen, men der er foreløbig ingen smittede i disse afdelinger, fortæller Tim Christensen.

- Der skulle være sikkert at færdes her, og i næste uge får vi også folkeskoler herud til brobygning. Hvis man tager de positive briller på, kan man sige, at de får ekstra god plads til rundvisningerne, siger han og hentyder til den generelt affolkede handelsskole, der i kommende tid bliver knap 1.000 elever færre.