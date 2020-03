Det lykkedes redningsfolk at frigøre den 42-årige mekaniker fra lastbilen, hvorefter ambulancereddere udførte førstehjælpe. Manden er nu indlagt på Rigshospitalets traumecenter med alvorlige kvæstelser og brud på overkroppen.

Efter lastbilsulykke: Mand alvorligt kvæstet med brud på overkroppen

Den 42-årige mekaniker, som lørdag formiddag blev klemt under en lastbil i Bøgede, er fortsat i live. Han er indlagt på Rigshospitalets Traumecenter med alvorlige kvæstelser og brud på overkroppen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En 42-årig mekaniker hos et vognmandsfirma på Bøgedevej i den lille landsby Bøgede på grænsen til Ringsted Kommune, var lørdag formiddag ved at udføre reparationsarbejde på en lastbil, da lastbilen glider af liften og falder ned over manden.

En anden mekaniker fra firmaet havde på det tidspunkt forladt laden, men hører et brag og skynder sig tilbage, hvorefter han ringer 112.

Redningsfolk frigører den indeklemte mekaniker, og ambulancereddere udfører førstehjælp på den 42-årige, som efterfølgende bliver fløjet med helikopter til behandling på Rigshospitalet.