Efter langt tilløb: Nu rykker nyt klubhus nærmere

Køge - 04. oktober 2021 kl. 19:09 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

De har ventet længe. Rigtig længe endda.

For da de grå omklædningspavilloner ved Rishøj Stadion blev sat op tilbage i 1977, var forventningen, at de blot skulle tjene områdets fodboldspillere i et par år, indtil nye permanente lokaler siden skulle erstatte dem.

Spoler man 44 år frem, står de der endnu. Nedslidte og udtjente.

Og derfor vækker det givetvis glæde, at de 10,8 millioner kroner, der for to år siden blev afsat til opførelsen af et nyt klubhus med omklædningsfaciliteter, nu endelig får lov at komme ud at arbejde.

Går alt vel herfra, går anlægsarbejdet således i gang i marts næste år og afsluttes til november, så bygningen kan tages i brug i december 2022. Det fremgår af dagsordenen til mandagens møde i Kultur- og Idrætsudvalget.

Heri lyder det:"Klubhuset forventes opført på en del af grusbanen ved de eksisterende faciliteter til Køge Nord FC, idet grusbanen ikke benyttes efter, at der er etableret kunstgræsbane på anlægget," lyder det i oplægget.

Dertil kommer, at byggeriet skal opføres, så der senere hen kan udvides med en førstesal.

Håber på førstesal Da avisen mandag formiddag ringer til Maria Louise Eskildsen, kasserer i Køge Nord FC, op, er hun ikke helt opdateret på, at pengene til klubhuset nu ser ud til at blive frigivet.

Eskildsen er med i arbejdsgruppen, der længe har gransket mulighederne for nye klubhus- og omklædningsfaciliteter på Rishøj Stadion. Men i klubben har man ikke hørt så meget på det seneste, da en række møder med kommunen er blevet udskudt, fortæller hun.

Det nye projekt medfører imidlertid, at klubben får en anelse mindre plads, end man har i pavillonerne. Og derfor håber man på, at der på sigt kan opføres en førstesal, så andre foreningstyper end Køge Nord FC også kan få hjemme her.

- Vi havde allerede søgt en ekstra bevilling, så man kunne få lavet førstesalen i første omgang. Men det blev noget dyrere. Vi syntes dog, at det gav mening, fordi der nu er udsigt til, at vi får mindre plads, end vi har i dag. Og det er vi selvfølgelig ikke så glade for. Men vi har jo også en storebror i Køge, der har fået en del, og sådan er det, siger hun med henvisning til udviklingen af Køge Idrætspark.

Udbredt skepsis Køge Nord FC har tidligere luftet tanker om, at det nye klub- og foreningshus skulle rumme muligheder for, at alt fra Ældre Sagen til E-sportsforeningen kunne flytte ind.

- Det er sparket til hjørne i første omgang, fordi foreningerne ikke har kunnet visualisere det. Vi er, også af vores egne medlemmer, blev mødt med en "vi vil se det, før vi tror på det," og en generel skepsis, fordi vi har fået nej så mange gange. Så jeg har flere gange skullet forklare, at nu sker der noget, og at det nok skal blive realiseret, siger Maria Louise Eskildsen.

Første skridt tages mandag, hvor Kultur- og Idrætsudvalget kigger nærmere på den anlægsbevilling, som Køge Byråd senere på måneden ventes officielt at frigive.

Og det vil så bane vejen for, at de udtjente omklædnings- og klubhusfaciliteter på Rishøj Stadion langt om længe kan pensioneres, når det nye klubhus ventes færdigbygget i december 2022.