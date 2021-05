Efter landsdækkende forvirring: Nu åbner svømmehaller for alle

Forvirring og »definitionsspørgsmål« har fyldt en del hos landets svømmehallerne de seneste uger. Nu åbner svømmehallerne i Køge Kommune for alle. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Køge - 21. maj 2021 kl. 13:39 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Allerede i løbet af den første uge i maj åbnede en række af landets svømmehaller igen efter en længere periode med nedlukning, men i Køge Kommune var det første i mandags, at svømmehallerne igen åbnede dørene.

Ifølge kommunens halinspektør Per Mortensen har det handlet om, hvor hurtigt man kunne få personalet tilbage igen og stå klar i hallen til at tage imod gæsterne. For Køge Svømmelands vedkommende har man haft personale ude på kommunens skoler for at kvikteste lærere flere gange om ugen, og den opgave blev de først for alvor færdig med i forrige uge. Derfor kunne mandskabet tidligst stå klar i mandags, fortæller Mortensen.

Forsigtig genåbning Både Køge Svømmeland, Borup Varmtvandssal og Herfølge Svømmehal åbnede alle i mandags, men det var dog ikke alle borgere, som kunne tage en tur i vandet. Ud fra retningslinjer fra Kulturministeriet havde Per Mortensen vurderet, at det kun var såkaldte idrætsbetonede besøg, som var tilladt. Derfor måtte eksempelvis børn og børnefamilier, som havde håbet på en legedag i vandet, ikke benytte svømmehallerne.

Ifølge halinspektøren har det handlet om, at man har en stor del »forlystelsesdrift« som vandrutsjebane, dampbad, boblebad og legebassiner, og i første omgang skulle der altså gives plads til foreninger og andre mere organiserede svømmeaktiviteter.

Men kigger man rundt hos andre svømmehaller landet rundt, valgte flere allerede tidligt i maj at åbne for samtlige borgere. Også børnefamilier.

Spørger man Per Mortensen, har der været en del forvirring på landsplan, når andre svømmehaller allerede tidligt har åbnet for forlystelsesdriften.

- Det har været et definitionsspørgsmål og en balancegang i forhold til, hvordan man hver især definerede, hvad der er idrætsbetonet. For når en familie tager i svømmehallen og går i børnebassinet og leger løs, er det så en idrætsbetonet aktivitet? Hvis man konstant er i bevægelse, er det vel ret beset idræt, påpeger Per Mortensen.

Han valgte dog alligevel den mere forsigtige løsning med i første omgang at vente med at åbne for børnefamilierne. Blandt andet fordi både Køge Svømmeland og Borup Varmtvandssal har en høj grad af forlystelsesdrift.

- Jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis vi havde et smitteudbrud og så efterfølgende skulle redegøre for, hvorfor vi havde valgt at åbne for alle, siger halinspektøren.

Glade medarbejdere Fra i dag fredag er den individuelle tilgang til genåbningen imidlertid ikke relevant mere, da en ny politisk aftale giver mulighed for fuld genåbning, inklusiv forlystelsesdriften og eksempelvis også saunaer. Det glæder ikke overraskende Per Mortensen.

- Det er fantastisk. Vores personale er så glade for at kunne komme i gang igen, fortæller han.

I Køge Svømmeland er man dog i første omgang noget begrænset, da både vandrutsjebanen og springbassinet er ude drift, ligesom caféen heller ikke er åbnet endnu.

- Men det vi kan åbne, åbner vi, og det bliver dejligt. Jeg håber, at vi aldrig mere skal lukke på den her baggrund, siger Mortensen.

Både Køge Svømmeland og Borup Varmtvandssal åbner altså for alle borgere i dag fredag, og i princippet gør Herfølge Svømmehal det samme. Her har den offentlige svømning dog kun åben mandag og torsdag, og da den førstkommende mandag er en helligdag, åbner svømmehallen i Herfølge i praksis først for alle torsdag den 27. maj.