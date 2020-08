Mette Olander, der er direktør for kommunens Velfærdsforvaltning, vil have alle sager om frataget hjemmevejledning gennemgået »meget nøje«. Foto: Simon de Visme

Efter kritik og bekymring: Sager om frataget støtte skal gennemgås nøje

- Der skal være fuldstændig gennemsigtighed for politikerne og udvalget, så de kan få et solidt oplæg i forhold til at drøfte, hvad der skal ske fremover, fortæller Mette Olander.

- Det betyder, at vi gennemgår sagerne ud fra forskellige kriterier for, hvad sagerne bør handle om, siger velfærdsdirektøren.

Det er langt fra hver gang, forvaltningen vælger at gennemgå sager på baggrund af kritik eller historier i pressen, men de seneste artikler i DAGBLADET har været nok til, at der kan sås politisk tvivl om sagsbehandlingen, forklarer direktøren.

- Der skal være troværdighed omkring Velfærdsforvaltningen, og der har været rejst tvivl nok til at bekymre politikere og borgere, og så bliver vi nødt til at undersøge det. Det er ikke altid, vi vælger at gennemgå sager igen, men i den her sag bliver jeg usikker på, om alt har været fuldstændig i orden, siger Mette Olander.