Efter kritik: Handelsskole sløjfer alderskrav i valgdebat

Køge - 18. oktober 2021 kl. 18:19 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

– Vi ved, at unge kommunikerer bedst med unge. Derfor er det også et krav, at dit partis kandidat skal være 30 år eller derunder for deltage i debatten.

Sådan lød det i den oprindelige invitation fra Køge Handelsskole, som blev sendt til partierne i Køge, Solrød, Greve, Faxe og Stevns. En invitation til et større valgarrangement, som finder sted på skolen den 2. november. Men efter blandt andet kritik fra Radikale Venstre i Solrød har handelsskole valgt at sløjfe det hårde krav om, at kandidaterne til valgdebatterne skal være 30 år eller yngre. I stedet opfordrer skolen nu partierne til at sende yngre eller den yngste kandidat.

– Efter sidste frist i fredags kunne vi se, at flere partier desværre ikke havde mulighed for at sende en lokal kandidat under 30 år. Det har ikke handlet om at holde nogen ude, og vi vil selvfølgelig hellere have nogen lidt ældre kandidater ud, end at der slet ikke kommer nogen, siger Lykke Rømer, der lektor på Køge Handelsskole og arrangerer skolens valgdebat. Hun fortæller, at skolen sendte invitationen ud, inden partiernes opstillingslister var offentliggjort, og at problemet med manglende unge kandidater ikke er relevant for Køge Kommune, men er et emne for partierne i de lidt mindre kommuner. – Derfor justerer vi nu lidt på kravet, så det ikke er lige så firkantet som oprindeligt. Partierne skal som udgangspunkt stadig sende deres yngste kandidat, for de skal fortsat respektere ønsket fra vores elever om unge kandidater, siger Lykke Rømer.

Efterspurgt af eleverne Hun fortæller, at Køge Handelsskole som noget nyt i første omgang besluttede sig for at have et alderskrav for kandidaterne til valgdebatterne, fordi eleverne tidligere har været glade for, når der kom yngre politikerne, som kunne tage udgangspunkt i de unges verden. – Det er noget, som har været efterspurgt af eleverne. Det er ikke fordi, der er noget galt med ældre kandidater, men det handler om, at eleverne bedre kan spejle sig i de lidt yngre politikere, forklarer Lykke Rømer. Hun fortæller ligeledes, at det tit er partiernes lidt ældre spidskandidater, som deltager i de fleste valgdebatter, og det har betydet, at nogle elever ikke har haft lyst til at deltage i dem. Derfor skal valgdebatterne på Køge Handelsskole, som bliver inddelt efter kommune, give plads til de yngre og måske lidt mere ukendte ansigter. De kommende dage skal handelsskolen nu række ud til partierne og sende mails for at oplyse, at skolen altså justerer på alderskravet, så der trods alt kommer lokale kandidater til valgdebatten for især de mindre kommuner.