Der er stor politisk uenighed i en sag om et muligt padelcenter her på grunden i industriområdet ved Mazdavej/Københavnsvej, og tirsdag aften blev projektet så stemt ned med et snævert flertal. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter heftig debat: Snævert flertal afviser dispensation

Tirsdag aften blev det til næsten en times politisk diskussion om, hvorvidt byrådet skulle tillade en dispensation til at lade et padelcenter med tre indendørs- og to udendørsbaner opføre på hjørnet af Københavnsvej og Mazdavej i Ølsemagle Strand.

Området er udlagt til produktions- og værkstedsvirksomheder. Men med en lokalplan fra 1962 i hånden øjnede både grundejeren og to af hinanden uafhængige ansøgere øjnet muligheden for, at et padelcenter kan etableres i det brogede industriområde. Et område, hvor alt fra autoværksteder til crossfit-center og et kommunalt drevet beskyttet værksted i forvejen har hjemme.