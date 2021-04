Tirsdag aften besluttede et byrådsflertal, at Køge Kommunes 5.200 medarbejdere får udstedt et gavekort på hver 1.000 kroner til restaurations- og oplevelsesindustrien, og gavekortet skal så bruges inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv her på billedet. Forslaget blev dog mødt med kras kritik af en række partier. Foto: Kenn Thomsen

Efter heftig debat: Kommunale medarbejdere får gavekort

Et byrådsflertal besluttede tirsdag aften, at der skal udstedes gavekort på 1.000 kroner til hver af de 5.200 kommunale medarbejdere i Køge Kommune.

Hensigten bag forslaget er, at kommunen med baggrund i en ny lov fra Folketinget kan udstede gavekortene som påskønnelse for deres indsats under coronakrisen. Gavekortet skal bruges til restaurantbesøg, hotelovernatning eller kulturelle oplevelser inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv med det sigte at støtte disse brancher.

Andre kaldte det »usmageligt,« da mange privatansatte og selvstændige har mistet deres job og livsværk under krisen, mens kommunale medarbejdere har haft meget større jobsikkerhed under krisen.

Forud for byrådsbeslutningen var sagen genstand for megen debat i både læserbrevsspalterne og på de sociale medier, hvor mange debattører gik skarpt i rette med forslaget. Fra flere sider var argumentet således, at gavekortene ville være udtryk en forskelsbehandling, og at de ikke ville komme alle til gode.

Et argument i den anden retning var derimod, at den nye lov giver mulighed for, at private såvel som kommunale arbejdspladser kan give deres medarbejdere skattefrie gavekort på op til 1.200 kroner, og at man med dette tiltag netop prøver at hjælpe de små nødlidende virksomheder i den trængte oplevelsesbranche.

Loven om muligheden skattefrie gavekort blev vedtaget i marts af et enigt folketing, og rettes kun mod netop restaurations- og oplevelsesbranchen, hvorfor det ikke kan bredes ud til andre brancher. Og som kommunens største arbejdsplads går Køge Kommune nu forrest i forsøget på at give de lokale restauranter og oplevelsesvirksomheder et boost i et omfang, som loven tillader, lød det fra denne side.