En række episoder med hærværk i Borup IF fører nu til, at foreningen ønsker at få opsat videoovervågning på arealerne omkring Boruphallen. I december oplevede man blandt andet at få smadret tre toiletter, hvilket førte til en forsikringsregning på omkring 200.000 kroner. Foto: Borup IF

Send til din ven. X Artiklen: Efter hærværksbølge: Forening vil have videoovervågning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter hærværksbølge: Forening vil have videoovervågning

Køge - 09. september 2021 kl. 18:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Efterladt affald, pizzabakker, flasker og glasskår, der flyder rundt omkring Boruphallens udendørsarealer i særligt weekenderne, er én ting.

Noget andet er decideret hærværk såsom smadrede bænke og borde, ødelagt tennisnet og en overklippet flagline på flagstangen. Dertil kommer episoden med de tre toiletter, der i december blev smadret med en forsikringsregning på omkring 200.000 kroner til følge.

Alt dette er man godt og grundigt trætte af at blive udsat for i Borup IF. Derfor rejste formand Anette Simoni sig for nylig på byrådsmødet og efterlyste handling i forhold til at få sat videoovervågning op.

Til det samlede byråd sagde idrætsformanden:

- Vi har gentagne gange, for ikke at sige hver weekend, oplevet, at der begås hærværk, og at det ligner en svinesti. Vi har søgt kommunen om at få opsat videoovervågning, men har ikke hørt noget. Vi fik at vide af en juridisk konsulent i forvaltningen, at det skal undersøges juridisk. Det er klart, ligesom vi ville skulle have et professionelt firma til at opsætte videoovervågningen. Og det havde vi, endda til en god pris, og vi vil gerne betale for det. Det vil vi stadig gerne, men vi vil bare gerne have en tilladelse fra jer, sagde Anette Simoni.

Fik glasskår i benene Problemerne med affald og hærværk har efterhånden stået på længe, og nu er man ved at være møre.

- Vi begyndte i februar 2020, og nu skriver vi så september 2021. Kan vi ikke snart få et svar? Jeg har sendt billeder af, hvad det er, vi taler om, til flere byrådspolitikere. Til nytår var vi udsat for, at tre toiletter blev smadret. Det kostede kommunens forsikring omkring 200.000 kroner, og arbejdet er i øvrigt ikke færdigt endnu, fordi låsen i døren ikke kan sættes på. Vi kan ikke have, at der er unge, som sidder derinde og ryger smart tobak. For det gør de, sagde idrætsforeningsformanden og tilføjede, at toiletterne fremover vil være lukket og aflåst i højere grad, så de kun kan anvendes af foreningerne, sagde hun videre til byrådet.

Over for DAGBLADET uddyber Anette Simoni gerne om omfanget af problemet. Hun fortæller, at det særligt har været svært at få fjernet glasskår fra Borup IF's udendørs fitnessområde grundet underlagets beskaffenhed.

- Og det har resulteret i, at vi har haft et par stykker, som har fået glasskår op i benene, siger hun og fortsætter:

- Det er mange bække små, der nu gør, at vi gør opmærksom på problemet, og at vi håber, at vi kan få videoovervågning. Men det er også en stor frustration over, at vi søndag efter søndag ikke ved, hvad vi dukker op til, fordi der har været fest på arealerne, siger hun.

Kommune arbejder på svar Ifølge hende løber det hurtigt op, når regningerne for hærværket gøres op. Hun peger på, at nøglesystemet til døren til tennisbanerne, der blev brudt op, alene koster 6.000 kroner. Dertil kommer, at smadrede plastikbænke på banerne hver især koster i underkanten tusinde kroner, ligesom et nyt tennisnet heller ikke er gratis.

- Hver eneste gang, vi henvender os til politiet, spørger de, hvor vores videoovervågning er, siger Anette Simoni.

- Og det er jo et godt spørgsmål. Af den juridiske konsulent fra kommunen har vi fået at vide, at videoovervågningen skal være præventiv, og det vil jeg da umiddelbart mene, at den vil være i dette tilfælde, tilføjer hun.

Adspurgt til, om man har nogen formodning om, hvem der mon forårsager problemerne, og udøver hærværket, svarer hun:

- Det kan være unge lokale fra byen, men da vi jo ikke har videoovervågning, har vi ikke kunnet lokalisere dem.

Både borgmester Marie Stærke (S) og kultur- og idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) lovede i kølvandet på Anette Simonis henvendelse at granske sagens omstændigheder og vende tilbage med et svar senest på næstkommende byrådsmøde.