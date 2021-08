Køge Byråd afsatte sidste år tre millioner kroner til en stort anlagt kriminalitetsforebyggende tryghedsindsats for Ellemarken. Handleplanen blev imidlertid stærkt forsinket grundet corona, men fra på mandag åbner flere indsatser op i boligområdet. Foto: Jesper From Foto: FROM

Efter forsinkelse: Nu går stor tryghedsindsats i gang

Køge - 07. august 2021 kl. 16:23 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I disse dage og uger er det ét år siden, at Køge Kommune, Helhedsplanen, Boligselskabet Sjælland og Midt- og Vestsjællands Politi søsatte en omfattende to-årig handlingsplan for øget tryghed og bekæmpelse af kriminalitet i Ellemarken.

Coronanedlukning over vinteren, hjemsendelser af medarbejdere og generelle forsinkelser kom imidlertid på tværs, fortæller borgmester Marie Stærke (S).

Men nu begynder der at ske noget, tilføjer hun.

- På mandag sættes flere initiativer, når den opsatte pavillon i Ellemarken åbner, siger hun og fortsætter:

- Det betyder, at vejledningen inden for job- og uddannelsesindsatser går i gang, ligesom familiecenterets medarbejdere kommer på plads. Det er nogle af de vigtige håndtag, som vi nu skruer på og endelig kan få sat i gang ovenpå coronaen, siger Marie Stærke.

Dertil kommer desuden, at kommunen har ansat en medarbejder, der skal stå for at sætte skub på Ellemarkens klubtilbud som led i de forebyggende indsatser.

Køge Byråd valgte i august sidste år at afsætte tre millioner kroner til den store trygheds- og kriminalitetsforebyggende indsats i Ellemarken.

Håb om langvarig indsats Venstres gruppeformand, Ken Kristensen, slår også fast, at den fremskudte tryghedsindsats endnu ikke er i fuld gang.

- Men nogle ting er iværksat, blandt andet efter pres fra os, siger han og uddyber:

- Her tænker jeg på forældresamtalerne, der har kørt et godt stykke tid, og som går ud på, at politi og kommune taler med mor og far om, hvorvidt det deres børn laver, fører familien i den rigtige retning. Det har en forholdsvis god effekt. Når det er sagt, vil jeg overordnet sige, at i det sekund, man standser projektet (med trygheds- og kriminalitetsforebyggende indsatser, red.), vil det blomstre igen. Står det til Venstre, er det derfor ikke kun en toårig indsats. Indsatsen bør fortsætte i mange år, så vi fuldstændig får elimineret problemerne, siger Ken Kristensen.

Han tilføjer, »at hvis vi får indflydelse efter valget, vil vi gerne kigge på mulighederne for at variere beboersammensætningen endnu mere,« og peger på, at dette allerede er på vej i Karlemoseparken.

Har øget tilstedeværelsen Benjamin Touré, leder af Forebyggelse Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at man fra politiets side i det seneste år har øget tilstedeværelsen og synligheden i Ellemarken.

Han tilføjer, at tryghedssamarbejdet på tværs går godt, og at politiet er klar til at løfte sin del af arbejdet.

- Vi er en del af hele projektet »Fælles Fremtid« med kommunen, boligselskabet og Helhedsplanen og støtter naturligvis op om alle delene af det. Men nogle af tingene, her tænker jeg primært på de fysiske rammer, er blevet forsinket. Det er ikke sådan, at vi får fast plads i de fysiske rammer i Ellemarken, men vi kommer naturligvis forbi og siger hej til vores samarbejdspartnere, siger Benjamin Touré og fortsætter:

- Ellemarken er et fokuspunkt, ligesom også Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken er det. Men vi har konsekvent øget fokus på området, og det er både på forebyggelsesdelen, men også på beredskabet. Det betyder, at vi oftere har patruljer i området. Dertil kommer, at vi har en medarbejder, som er nærbetjent og hvis faste ansvarsområde er Ellemarken, siger Benjamin Touré.

Forventes forlænget Forventes forlængetAdspurgt til, om man nu - med forsinkelsen i baghovedet - kan forvente, at den fremskudte tryghedsindsats i Ellemarken forlænges, så man når op på en toårig indsatsperiode, svarer borgmester Marie Stærke:

- Vi har ikke drøftet det politisk endnu, men jeg vil da tro, at forsinkelsen betyder, at det forlænges med den ekstra tid, som mangler grundet forsinkelsen. Men det kan jo også være, at det skal flyttes, hvis nu det viser sig, at udfordringerne er rykket til andre områder. Ikke at jeg har hørt, at det skulle være tilfældet. Så indtil videre er udgangspunktet, at der lægges oveni, så indsatsen forlænges, siger hun og understreger, at det skal drøftes med byrådets øvrige partier, før det eventuelt ligger fast.

Ken Kristensen forventer ligeledes, at indsatsen i Ellemarken kommer til at række et godt stykke ind i fremtiden:

- Der er i vores optik ingen tvivl om, at det handler om at fastholde og investere yderligere i flere indsatser. Det kræver, at vi lægger en grundig og langsigtet plan, og at vi ikke slipper grebet og lader problemerne få lov at vokse igen, siger han.

