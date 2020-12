Se billedserie Andelen af personer, som i går blev konstateret smittet med corona efter en lyntest hos Falcks nye testcenter i Køge, var en del højere end tirsdagens regions- og landsgennemsnittet. Foto: Torben Thorsø

Efter første dag med lyntest: Høj andel af smittede

Køge - 16. december 2020 kl. 11:17 Af Torben Thorsø og Simon de Visme Kontakt redaktionen

På slaget 13.00 tirsdag eftermiddag gik det stærkt foran det nye testcenter ved Køgehallerne. Her rykkede de mange fremmødte hurtigt fremad - men kort efter gik køen i stå igen. Den logistiske forklaring var, at det første ryk havde fyldt ventepladsen op indenfor i hallen op, og nu kunne testpersonalet fra Falck så komme i gang med arbejdet.

Testcenteret ved Køge er en af de nye stationer, som Falck har etableret, og her bliver der lovet, at man kan få svaret på prøven, bare 15 minutter efter den bliver taget. Med ventetiden tog det dog i praksis lidt længere tid.

I alt kom 534 personer igennem køen ved Køgehallerne for at blive testet, og ud af dem blev 34 konstateret positive med covid-19. Det er en andel på 6,37 procent, hvilket umiddelbart var det højeste tal blandt Falcks testcentre på Sjælland i går, oplyser Falck. Til sammenligning var den gennemsnitlige andel af smittede for testcentrene i Region Sjælland tirsdag på 3,66 procent, mens landsgennemsnittet for Falcks testcentre var på 3,98 procent. Artiklen fortsætter under billedet.

Der var lang kø tirsdag eftermiddag, da Falck åbnede et nyt testcenter i Køge. I alt blev 534 testede, hvoraf 34 blev konstateret smittet med corona. Foto: Torben Thorsø

For en sikkerheds skyld Med i køen ved Køgehallerne i går var blandt andre Pia Skovbo.

- Jeg er blevet ringet op, fordi jeg har været sammen med en, der er testet positiv. Så nu tager jeg testen her af almindeligt hensyn til mine medmennesker.

Hun er bevidst om, at prøverne er blevet kritiseret for ikke at være 100 procent nøjagtige.

- Med et resultat herfra kan man da føle sig lidt sikrere, og så må vi se, om jeg får nogle symptomer. Så skal jeg måske af sted igen, siger Pia Skovbo.

Bagved hende står familien Bentsen, der også har været tæt på nogle, der er konstateret smittet.

- Vi tager prøven for en sikkerheds skyld, og her får man hurtigt svar. Det er bedre end ingenting, og ellers måtte vi vente med at få en tid til test den 24. december - det går jo ikke, lød det fra Malene Bentsen, der havde mand og søn med sig i køen. Artiklen fortsætter under billedet.

Andelen af positive med covid-19 på 6,37 procent var en af de højeste blandt Falcks mange testcentre i går.

Blandt de ventende var der flere, som gav udtryk for, at de havde opgivet at få lavet en test de steder, hvor man skulle bestille tid til det.

Åbent de kommende dage For de kommende dage har Falcks testcenter i Køge åbent fra klokken 9-20 i hverdagene og fra klokken 10-19 lørdag og søndag. Adressen er Ved Stadion 2B.

Man skal være iført mundbind, når man ankommer til testcentret, og man skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

I alle testcentre er der adgang for kørestolsbrugere. Børn over fem år kan blive testet, men børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børnene skal selv kunne medvirke til testen, skriver Falck.

Selve testen foregår som en næsepodning, som udføres af Falcks testpersonale under lægeligt tilsyn. Hvis testen er negativ, anbefaler Falck, at man får resultatet bekræftet ved en ny test i Testcenter Danmarks regi.