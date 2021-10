Send til din ven. X Artiklen: Efter flere udrykninger: Nedtrykt 19-årig indlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge - 21. oktober 2021 kl. 12:06 Kontakt redaktionen

I går klokken 12.50 fik politiet en henvendelse fra et familiemedlem til en 19-årig mand fra Køge om, at den 19-årige var begyndt at gøre skade på sig selv på familiemedlemmets bopæl i Ølby-området, ligesom han fremtrådte truende over for anmelderen.

Politiet kunne hurtigt konstatere, at der var tale om den samme 19-årige, som var blevet løsladt fra politistationen i Roskilde nogle timer tidligere onsdag formiddag, efter at han flere gange i løbet af tirsdagen og senest tirsdag aften i blandt andet spirituspåvirket og nedtrykt tilstand var blevet frihedsberøvet af politiet efter udsagn om muligt selvskadende adfærd.

På adressen i Ølby havde familiemedlemmet bragt sig selv i sikkerhed ved at forlade stedet, så politiet skulle forsøge at få kontakt til den 19-årige under hans indendørs ophold på adressen. Under de fornødne sikkerhedsmæssige og forsvarlige forhold fik et større politiopbud kontakt til den 19-årige, som igen blev frihedsberøvet, uden at han kom til skade, og inden han havde nået at forvolde yderligere skade på sig selv.

Den 19-årige blev hastigt bragt til politistationen i Roskilde for at få tilbudt den fornødne hjælp. Han fik en samtale med Region Sjællands akutpsykiatriske ambulanceteam, hvorefter den 19-årige var indstillet på at få den fornødne hjælp.

Klokken cirka 16.40 kunne politiet afslutte opgaven med, at den 19-årige lod sig indlægge på et sygehus til at få den fornødne hjælp på grund af hans personlige forhold. Politiet har ikke sigtet den 19-årige for noget i forbindelse med denne opgaveløsning.