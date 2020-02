Alle skoler i Køge Kommune får nu at vide, at de skal være særligt opmærksomme på fejl og datalæk i Aula. Foto: Henrik Fisker

Efter flere datalæk i Aula: - Skolerne skal være særligt opmærksomme

Selvom Køge-skolerne efter planen skulle tage Aula i brug fra sommeren 2019, blev det som tidligere beskrevet besluttet at udskyde brugen af den nye kommunikationsplatform til 2020. Begrundelsen var, at platformen havde for mange fejl og ikke var klar til brug, og derfor var det først for nylig, at lærere og forældre i Køge Kommune prøvede kræfter med Aula.

