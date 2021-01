Foto: Kenn Thomsen

Efter flere borgertip - politiet slog til mod hashbule

Køge - 08. januar 2021 kl. 13:53 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Kl. 17 torsdag eftermiddag slog lokalpolitiet i Køge til mod et område på Gymnasievej, efter at politiet netop havde modtaget flere tip om både utryghedsskabende adfærd i anledning af mulig narkobesiddelse og narkosalg fra en konkret adresse i en af boligblokkene.

Her bemærkede politiet flere personer gå ind og ud af forskellige opgange, herunder den opgang, som mistanken rettede sig imod. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet tog kontakt til personerne for at få klarlagt årsagen til deres lidt mærkværdige adfærd, hvorefter flere stak af.

Det lykkedes dog at tilbageholde en 19-årig mand fra Brønshøj, som kunne mistænkes for at have efterladt fire poser med noget pulver ved en af de opgange, hvor han havde været.

Det viste sig at være i alt tre gram kokain, så den 19-årig blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Mistankegrundlaget blev yderligere bestyrket for politiet, da en 23-årig mand fra Køge også smed noget fra sig under flugten, inden han blev tilbageholdt.

Efter at en af politiets narkohunde havde snuset sig frem til det bortkastede, som viste sig at være knap to gram hash, blev den 23-årige også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Politiet fik herefter uden for opgangen kontakt til en 24-årig mand fra Køge, der fik sin lejlighed ransaget for at få afklaret, om han var i besiddelse af euforiserende stoffer.

Han var selv i besiddelse af lidt hash, ligesom politiet ved ransagningen af hans bopæl også fandt en lille klump i lejlighedens stue.

Fandt hashlager i møbel Senere under ransagningen fandt politiet hans formodede lager, i form af en større plade hash gemt i et møbel.

Samlet var den 24-årige i besiddelse af knap 98 gram hash, hvilket gav politiet grundlag for at sigte ham for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, da politiet formoder, at hashen var i hans besiddelse med henblik på videresalg.

Alle de fundne stoffer hos alle tre sigtede blev beslaglagt som bevis i sagerne, som for alles vedkommende får et strafferetligt efterspil.

- Vi slog til i området efter nyligt modtagne tip og oplysninger om utryghedsskabende adfærd. Vore egne observationer bekræftede til fulde oplysningerne, så min opfordring er klar: Giv os nogle oplysninger og tip om afvigelser fra normalbilledet i lokalområderne, så skal vi nok gøre vores til at få undersøgt oplysningerne og få nogen draget til ansvar, hvis der er grundlag for det, siger fungerende politikommissær Benjamin Touré, som er leder af både gårsdagens indsats og den præventive afdeling på lokalstationen i Køge.