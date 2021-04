Efter fem års tilløb: Nu får Borup Kirke nyt tag

Borup Kirkes tag har længe trængt til en kærlig hånd, og nu har menighedsrådet sat gang i en renovering, som i løbet af de kommende måneder skal forsyne kirken med et helt nyt et af slagsen.

Hele kirken er blevet pakket ind i pressening, og i denne uge begynder håndværkerne at fjerne de gamle tegl for at give plads til et nyt tag på både kirketårnet og skibet.

Baggrunden for arbejdet er et bygningssyn tilbage i 2016, hvor man konstaterede, at taget var blevet utæt og trængte til udskiftning. Siden har menighedsrådet arbejdet på at finde pengene til udskiftningen, som ifølge menighedsrådsformand Henning Lynge Nielsen løber op i omkring to millioner kroner.