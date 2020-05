Efter en fejl i Social- og Indenrigsministeriet søger Køge Kommune nu borgere, der har modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe sit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2017. Foto: Elmer Madsen

Efter fejl i ministerium: Kommunen genbehandler sager

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede mindreårige barn i en eller flere perioder siden den 1. januar 2017?

Det kan betyde at, nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.

Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap.

Sagerne, det drejer sig om, er fra den 1. januar 2017 og hvor din/jeres indtægt har været så høj, at den er omfattet af ydelsesloftet, lyder det i pressemeddelelsen.