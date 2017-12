Efter nytår bliver det ikke længere muligt at parkere 15 minutter på Vestergade i Køge. Det har et politisk flertal besluttet. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Efter farlige situationer: Omstridt parkering droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter farlige situationer: Omstridt parkering droppet

Køge - 08. december 2017 kl. 13:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i december 2015 blev der optegnet i alt otte parkeringsbåse på Vestergade i Køge, hvor bilister kunne parkere bilen i et kvarter som en del af et forsøg. Forsøgsordningen på den travle handelsgade blev løbende forlænget og ikke mindst diskuteret vidt og bredt.

Læs også: Slut med langtidsparkering i travl handelsgade

Den tidligere Køge Handelsstandforening, i dag Køge Handel, har undervejs været tilhænger af korttidsparkeringen, hvorimod både forvaltningen, politiet og Movia har argumenteret for at droppe den. Sammen med en række borgere har man kritiseret ordningen for at skabe massivt trafikkaos og farlige situationer i Vestergade.

Nu er ordningen droppet, efter et flertal i Teknik- og Miljøudvalget torsdag stemte for at sløjfe parkeringsbåsene. Venstre, som tidligere har bakket op om ordningen, undlod at stemme, mens Socialdemokratiet og Enhedslisten stemte for at droppe parkeringsforsøget.

- Alle advarselslamper var tændt, inden forsøget blev sat i værks. De er siden da blevet opfyldt til fulde, og vi har hørt om mange cyklister, der har oplevet farlige situationer og gående på fortovet, som får smækket en bildør op foran dem, siger udvalgsmedlem Niels Rolskov (EL) og fortsætter:

- Der er næppe nogen, som har bevæget sig rundt på Vestergade, uden at opleve det kaos der har været. Blandt andet har busserne siddet fast på grund de parkerede biler.

Forsøgsordningen med 15-minutters parkering slutter den 2. januar 2018, når den nye betalingsparkering i Køge træder i kraft, og herefter går man tilbage til modellen med af- og pålæsning på Vestergade.

Hos Venstre peger man på, at Køge Handel denne gang ikke har indgivet noget høringssvar. I stedet har en række af de førnævnte kritiske aktører skrevet høringssvar, hvor der bliver udtrykt fortsat massiv utilfredshed med forsøgsordningen.

Blandt andre peger både Movia, Handicaprådet, Køge Seniorråd, Centralhotellet og Richters Gård på massive trafikale udfordringer på grund af parkeringsbåsene.

- Tidligere har Køge Handel sagt, at ordningen var nødvendig, men nu må man gå ud fra, at det ikke er et stort ønske mere, når de ikke har sendt noget ind, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge.

Venstre foreslår nu, at man får lavet en evaluering af trafikken på Vestergade.

- Der har været mange forskellige ønsker, eksempelvis om ensretning den ene eller den anden vej, og vi mener, at man bør lave en grundig evaluering, når nu parkeringsbåsene bliver nedlagt, siger påpeger Jorsø.

relaterede artikler

EL og S støtter borgmesteren: Vestergade skal på bordet igen 27. april 2017 kl. 19:55

Ny splittelse om parkering i Vestergade 25. april 2017 kl. 13:47