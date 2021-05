Ikke overraskende er flere blevet ledige det seneste år, men det går den rigtige vej nu, konstaterer Lissie Kirk (S), der er formand for Køge Kommunes social- og arbejdsmarkedsudvalg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter et år med corona er markant flere ledige: - Vi har gjort alt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter et år med corona er markant flere ledige: - Vi har gjort alt

Køge - 29. maj 2021 kl. 12:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I den seneste tid er flere og flere ledige kommet i arbejde, men der er store forskelle fra kommune til kommune. Sådan lød konklusionen for nylig fra beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S), og dykker man ned i tallene fra Beskæftigelsesministeriet, viser de tydeligt forskellene.

For mens flere kommuner i dag har færre ledige end før coronakrisens indtog, er andre fortsat hårdt ramt.

Tallene viser blandt andet, at Køge Kommune ligger markant over landsgennemsnittet, når man udelukkende kigger på stigningen i antallet af tilmeldte ledige.

Her har ministeriet sammenlignet to datoer: 16. maj 2021 og 8. marts 2020.

Flere ledige i Køge Kommune Tilmeldte ledige den 8. marts 2020: 1.189



Tilmeldte ledige den 16. maj 2021: 1.407



Stigningen svarer til 18,3 procent.



På landsplan har stigningen i gennemsnit været 5,8 procent og 6,9 procent blandt kommunerne i Region Sjælland.



Kilde: Beskæftigelsesministeriet

På datoen i maj i år havde 218 flere køgensere meldt sig ledige sammenlignet marts sidste år. Det svarer til en stigning på 18,3 procent. Til sammenligning har stigningen på landsplan været 5,8 procent og 6,9 procent i gennemsnit for kommunerne i Region Sjælland.

Tynget af hovedstaden Adspurgt om den markante stigning i antallet af ledige under coronakrisen påpeger Lissie Kirk (S), formand for Køge Kommunes social- og arbejdsmarkedsudvalg, at der er tale om en strukturel konsekvens.

Køge Kommune er nemlig en pendlerkommune, der relaterer sig mod hovedstadsområdet. Et område, som har været meget hårdt ramt, når det kommer til antallet af ledige det seneste år.

- Vi har mange borgere, som arbejder i hovedstadsområdet, så på grund af vores geografiske placering bliver vi ramt hårdere, siger hun.

Udvalgsformanden mener, det er samme tendens, som gør sig gældende, når kommuner som Solrød (18,3 procent), Roskilde (19,5 procent), Greve (26,2 procent) og Lejre (28,6 procent) oplever lignende stigninger i antallet af ledige.

Forskellige opgørelser Men helt så enkelt er udviklingen i ledighed dog ikke. Det mener Lissie Kirk i hvert fald. Hun henviser til, at Køge Kommune opgør ledigheden på en anden måde - dog fortsat med tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Kommunen benytter en opgørelse, der kigger på den såkaldte »bruttoledighedsprocent«. Den undersøger andelen af samlede fuldtidsledige i forhold til arbejdsstyrken, som består af borgere i den erhvervsaktive alder - afgrænset til 16-64-årige.

Betegnelsen fuldtidsledige inkluderer i denne forbindelse både »a-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp«, forklarer kommunen.

Ser man nærmere på bruttoledigheden i februar i år, var 4,2 procent af arbejdsstyrken ledige i Køge Kommune, mens tallet på landsplan var 5,0 procent. Samme andel var i februar 2020 på 3,3 procent for Køge Kommune og 3,9 procent på landsplan.

Hvorom alting er; selvom en opgørelse viser, at antallet af ledige er steget mere i Køge Kommune end på landsplan, kan en anden opgørelse også godt vise, at udviklingen og den samlede ledighed i kommunen er knap så kritisk.

Faldende ledighed I Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er de lokale politikere løbende blevet orienteret om ledigheden og dens udvikling under coronakrisen. Ifølge Lissie Kirk viser tallene, at de administrative medarbejder er nogle af de hårdest ramte, når det kommer til ledighed.

Men en ting er udviklingen det seneste år. Noget andet er udviklingen på den korte bane.

For ifølge udvalgsformanden er antallet af ledige faldet drastisk de seneste uger og måneder, og Kirk peger blandt andet på, at kommunen havde 353 opslåede stillinger den 16. maj.

- Ledigheden falder ret hurtigt i øjeblikket, og vi ser, at mange kommer i beskæftigelse, fortæller Lissie Kirk.

Hvad har I gjort det seneste år for at mindske ledigheden?

- Vi har haft fokus på vores virksomhedsrettede indsats, og Rekruttering Køge Bugt har været aktiv hele tiden og har været i kontakt med omkring 80 procent af virksomhederne i de to kommuner (Køge og Stevns, red.) og har rekrutteret masser af jobs, fortæller udvalgsformanden.

Hun peger ligeledes på, at Køge Kommune har samarbejdet med vikarbureauer og lokalt forankrede faglige organisationer.

- Vi har gjort alt Men spørgsmålet er, om Køge Kommune har gjort nok det seneste år for at få flere i arbejde?

- Ja, vi har gjort alt, hvad der har stået i vores magt og brugt alle de muligheder, som der har været i lovgivningen. Selvom der er en stigning i antallet af ledige, mener jeg, at vi er kommet godt igennem det seneste år, siger Lissie Kirk.

Har man fra statens siden gjort nok?

- Ja, det synes jeg. Man har givet os de redskaber, som vi har haft behov for, når vi skal opkvalificere ledige, eller der sker brancheskift. Man har samtidig holdt hånden under de ledige med forlængelsen af dagpenge, uden at det berører dagpengeperioden.

Udvalgsformanden mener, at kommunen fremover skal fortsætte med at benytte sig af de muligheder, som Beskæftigelsesministeriet og regeringen kommer med.

- Og så skal vi samarbejde med relevante parter for at være sikre på, at vi får fat i alle jobåbninger til de ledige. Men heldigvis går det den rigtige vej, og det går pænt hurtigt med at få nedbragt ledigheden, konstaterer Lissie Kirk fortrøstningsfuldt.