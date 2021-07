Se billedserie Susanne Palskov Farnø driver Corona Camping sammen med sin mand Michael Farnø. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter dumpet ordning: Corona Camping vil have dialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Efter dumpet ordning: Corona Camping vil have dialog

Køge - 16. juli 2021 kl. 19:47 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

- Vi spilder tre fjerdedele af vores liv på at ligne andre mennesker, står der skrevet med en nydelig håndskrift i den ene toiletbås hos Corona Camping.

Og hverken campingpladsen og flere af beboerne er som de fleste.

Her ønsker en stor del at bo i deres campingvogn året rundt af forskellige årsager, men det må de ikke ifølge loven.

- Jeg kommer aldrig til at bo anderledes end det her. Bliver stedet lukket, finder jeg bare et andet sted at bo i campingvogn. Jeg skal dø i en campingvogn. Hvorfor sidde inde på Vesterbro i en dyr og lille lejlighed? Der er fedt her, og jeg træder bare ud af min vogn, og så er der folk at snakke med, siger Michael Holmqvist, der har boet på Corona Camping i fem år.

Et nyt forslag om en ordning fra Folketinget kunne ved første øjekast se ud til at hjælpe, men en betingelse om, at det kun er fem procent, som må bo fast på pladsen, ødelægger det for Corona Camping.

- Ville du have lyst til at gå rundt på pladsen og udpege dem, som ikke er blandt de få udvalgte og bede dem flytte?, spørger Michael Holmqvist.

Initiativtager til forslaget, Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti, har da også medgivet over for DAGBLADET, at ordningen ikke passer til Corona Campings situation.

Spørger man Susanne Palskov Farnø, der driver Corona Camping med sin mand, er den mest optimale løsning på problemstillingen enkel.

Løsning - Jeg mener, at det er op til campingpladsejeren selv at bestemme, hvordan man driver pladsen, og hvordan folk skal have mulighed for at bo. Desuden synes jeg, at borgere selv har ret til at bestemme, hvordan de har lyst til at bo.

Hun er dog bevidst om, at det ikke er en ændring, som er lige oppe over.

Corona Camping har dog også et andet forslag for at få gang i en løsning om at have beboerne boende året rundt.

Man ønsker at mødes med en håndfuld lokale politikere for at se hinanden i øjnene, få punkteret fordomme og starte en dialog om, hvordan parterne kan mødes og på sigt finde en holdbar løsning.

Formatet er Corona Camping helt åbne over for, bliver der fortalt.

Forskellighed I det naturskønne område uden for Borup er det tydeligt, at der er plads til forskellighed.

Susanne Palskov Farnø fortæller, at der på pladsen bor eller har boet studerende, folk, som har brug for at genstarte deres liv, litauiske arbejdere og personen, som bare elsker at bo i campingvogn i naturen året rundt.

- Her bor alle typer af mennesker, lyder det fra hende.

En gåtur rundt på pladsen tydeliggør da også forskelligheden.

Her er både de større og smarte vogne med en have og terrasse, som kunne gøre flere parcelhusejere misundelige. Der er også de slidte vogne med en rodet forhave.

Og så er der campingvognene midt i mellem, som kunne stå på en hver anden campingplads.

Kørt fast I en af vognene bor Jeanette Dahl, som har boet på pladsen i tre måneder efter, at hun flyttede fra Jylland.

- Jeg var kørt helt fast i livet. Så fast som man overhovedet kan. Jeg trængte til en rigtig stor forandring og luft i mit liv. Længe har jeg haft et ønske om at bo primitivt, men det må man jo ikke i Danmark. Efter at jeg havde set programmerne om Corona Camping i fjernsynet, så jeg stedet som en mulighed for at prøve det af, men også komme væk fra alt det, som jeg sad fast i, siger hun og fortæller, at beslutningen var den helt rigtige.

- Efter jeg er kommet hertil er mit liv vendt 180 grader. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg stadig havde været her, hvis ikke jeg var kommer herover. Så slemt var det.

Vinter i en campingvogn Et af de store argumenter, som campingpladsen bliver mødt af, drejer sig om, hvorvidt det er forsvarligt at bo i en campingvogn i vintermånederne.

Spørger man nogle af beboerne og Susanne Palskov Farnø er svaret klart.

- Det argument er noget vås. Jeg har oliefyr og 20 grader i mit fortelt om vinteren. Jeg har køkken, opvaskemaskine og isoleret mit fortelt. Du kan ikke se, at det er en campingvogn, når du kommer ind. Jeg har siddet i 25 graders varme om vinteren og set fjernsyn og været nødt til at smide bukserne, fordi det er så varmt.

- Der er i dag mange muligheder for at holde på varmen om vinteren, tilføjer Jeanette Dahl.

Et andet argument imod er børn på pladsen hele året rundt.

- Vi har før haft børnefamilier, og det er simpelthen noget af det hyggeligste. Skolebussen holder lige herude. Hvis forældrene skal tidligt på arbejde, kommer der lige en nabo forbi og banker på og fortæller barnet, at »det er nu, du skal op til bussen«. De leger på en anden måde, hvor der bliver bygget huler og så videre. Det er ligesom Alle vi børn i Bulderby, siger Susanne Palskov Farnø.

På pladsen er der omkring 60-65 enheder, som ligger der hele året rundt, hvilket ikke er tilladt. Det høje antal tydeliggør også, at der er et godt stykke ned til de fem pladser, der er lagt op til i forsøgsordningen fra Folketinget.

Hvorfor overholder I ikke reglerne, når de nu er, som de er?

- Vi skal følge reglerne. Men lige nu snakker vi hævd. Kommunen er selv kommet ned med folk til os, som vi har taget os af. De har været bevidste hele tiden, svarer Susanne Palskov Farnø.

Køge Kommune har i en lang periode ikke reageret på den ulovlige helårscamping, men efter naboklager har kommunen følt sig nødsaget til at forholde sig til problemstillingen.

En afgørelse på klagerne har dog ingen dato.

Et valg Susanne Palskov Farnø er ærgerlig over, at samarbejdet og dialogen med Køge Kommune på det seneste ikke har været god. Hun mener, at de to parter kunne hjælpe hinanden i højere grad.

- Vi gør faktisk rigtig meget for Køge Kommune og lokalområdet, siger hun, inden Michael Holmqvist tilføjer:

- Der bliver lavet en masse socialt arbejde her på Corona Camping, som måske ville have været en stor økonomisk byrde for Køge Kommune.

Susanne Palskov Farnø fortæller videre, at det er meget vigtigt at understrege, at ingen skal tvinges til at bo på en campingplads.

- Det skal være et valg.

Og Jeanette Dahl har truffet netop det valg.

- Jeg har ikke lyst til at flytte herfra eller finde et andet sted at bo. Jeg vil ikke ind i en papkasse igen og være ensom, afslutter hun.

Susanne Palskov Farnø er da også overbevist om, at Corona Camping kommer til at bestå.

- Vi skal nok overleve uanset hvad. Vi forsvinder ikke.