Se billedserie Købmand Knud Laustsen glæder sig til at åbne en ny butik - efter planen 1. februar 2022. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter den store brand: Ny Spar butik er på tegnebrættet

Køge - 26. juli 2021 kl. 09:30 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Vi kommer til at åbne igen, var den klare og kontante udmelding fra købmand Knud Laustsen, da hans livsværk brændte i april måned.

Branden hos Spar i Borup var så omfattende, at al inventar skal fjernes, inden arbejdet med at bygge en ny butik kan gå i gang. Og Knud Laustsen har ikke ændret holdning i de forløbne måneder. Butikken genåbner. Trods sine 73 år er han og hans to sønner og hans kone i gang med planlægningen af en helt ny butik, som er på tegnebrættet. Iøvrigt er et generationsskifte sat på skinner: Sønnerne Dennis og Jesper er klar til endegyldigt at overtage forretningen, når Knud Laustsen og hans kone Jane en dag synes, det er tid til at sige stop.

Bageren åben igen

Men lige nu ser Knud Laustsen fremad. For nylig genåbnede Spar sin bagerafdeling i en pavillon placeret på parkeringspladsen og rygtet har hurtigt bredt sig.

- Vi er allerede næsten oppe på samme omsætning som bagerafdelingen har normalt og vi leverer også brød til vores bager i Ejby igen. Folk har været hurtige til at finde ud af, at bagerafdelingen er åben igen og fra 16. august kan man ringe og bestille brød på bagerens telefonnummer. I næste uge får vi desuden en brødmaskine, som kan skære brødet i skiver - det har været meget efterspurgt. Der kommer også en boks med ispinde, fortæller Knud Laustsen.

En rolig jyde

Mange i hans alder ville måske blive overvældet af træthed, resignation eller ligefrem chok ved en så voldsom hændelse som branden i april måned. Årsagen til branden menes at være brugte knapbatterier, som stod i en spand i det lille kontor bagerst i butikken. Et slag på tasken lyder, at brandens samlede omkostninger løber op i svimlende 25-30 millioner kroner. Forsikringen dækker heldigvis både skader på bygningen og driftstab, så butikkens fremtid er sikret og situationen ryster ikke Knud Laustsen. Han tager udfordringerne med ophøjet ro og har fra første færd håndteret det hele med en praktisk indstilling.

- Det er noget, man ikke kan lave om på - det nytter ikke noget, at gå i spåner over det. Og jeg er jo jyde - fra Viborg, konstaterer han med et skævt smil.

En driftig jyde

Knud Laustsen er dog ikke kun en rolig jyde. Han er også driftig. Det er således langt fra første gang, han laver radikale ændringer i sin butik, som han købte som et fallitbo af et realkreditselskab i 1992. På det tidspunkt havde butikken været lukket i 18 måneder på grunden, hvor der ellers har været drevet købmandsvirksomhed helt siden 1860 - blandt andet som en del af Svenstrup Gods. Knud Laustsen fik hurtigt butikken i god gænge og i 2003 byggede han til, i 2005 flyttede han kontorerne og personalefaciliteter op på første sal og i 2012 fik forretningen en ekstra fløj, så der i dag er knap 900 kvadratmeter under tag.

Genopbygning

Efter den store brand i april måned har en forsikringsmægler fra firmaet Wilis Tower sørger for, at forretningen får, hvad den tilkommer efter branden og Ingeniørfirmaet Mango og Nagle har fået opgaven at være tovholder på det omfattende projekt med at få butikken klargjort til genopbygning og indhenter tilbud på de mange håndværksmæssige opgaver, som skal udføres de kommende måneder.

- Håndværkerne skal aflevere deres tilbud første uge i august. Der er afleveringsfrist i uge 51 på den nye butik. Vi regner med at bruge en måneds tid på at få frysere og kasseapparater på plads og hvis alt går efter planen, kan vi åbne den første februar. Man har jo lov til at håbe på positive overraskelser, men jeg tror ikke, det bliver inden da, siger Knud Laustsen.

Den nye butik

På bordet ruller han tegningen for den nye butik ud. Den er lavet af Dagrofas eksperter på baggrund af ønsker fra familien Laustsen, som også får råd og vejledning omkring love og regler. Butikken får alle de velkendte afdelinger, men bliver indrettet en smule anderledes end tidligere, forklarer Knud Laustsen.

- Vi vil gerne lave det sådan, at kunderne får en lidt mere naturlig gang rundt i butikken langs væggene. Vinen bliver flyttet og øl og vand kommer over på den modsatte væg end hidtil. Og så kommer pakkeafdelingen og bagerafdelingen til at ligge tættere på hinanden. Grønt bliver flyttet ud i indgangspartiet. Desuden har vi nogle tanker om, at vi gerne vil gøre facaden pænere, fortæller han.

Selvom han ikke er en mand, der går med følelserne uden på tøjet, lægger han dog ikke skjul på sin begejstring for udsigten til at åbne den nye butik for kunderne.

- Det glæder vi os allesammen til. Så er vi videre - ovre branden. Det bliver som at åbne en helt ny butik, som vi gjorde i 1992. Det er der også mange, der glæder sig til - det har vi fået mange tilkendegivelser om.