Efter dårlig erhvervsmåling: Vi skal være klarere i spyttet

Køge - 02. december 2020 kl. 18:58 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Kommunikationen med virksomhederne skal være klarere, det skal være lettere for dem at komme i kontakt med kommunen og Connect Køge, og man skal handle hurtigere på deres ideer og ønsker.

Det er i hvert fald den fremadrettede ambition, fortæller Allan Munch Mortensen, direktør i erhvervsfonden Connect Køge, efter at han har haft mulighed for at fordøje resultaterne af årets erhvervsklimaundersøgelse, som Dansk Industri præsenterede mandag aften.

Resultaterne var således mindre positive på en række områder, herunder oplevelsen af dialogen mellem virksomheder og kommunen. Sammenlagt faldt Køge Kommune tilbage til en 37. plads på listen, hvilket er den laveste placering i de 11 år, DI har lavet erhvervsklimamålingerne.

Adspurgt hvilke lærdomme Connect Køge-direktør Allan Munch Mortensen tager med sig fra årets undersøgelse, svarer han:

- Det vigtigste er, at vi skal have styrket dialogen med virksomhederne, siger han og uddyber:

- Vi skal gøre os mere umage i forhold til at lytte, samle op og handle på de ønsker, som virksomhederne præsenterer, og Connect Køge er netop operatøren på den erhvervskontakt til virksomhederne, siger han.

Flere business breakfasts Allan Munch Mortensen mener imidlertid også, at mange ting allerede peger i den rigtige retning. Med hyppige virksomhedsbesøg, såkaldte business breakfasts og andre tiltag er både forvaltningen, borgmesteren og Connect Køge ofte på farten for at høre, hvad der rører sig i kommunens erhvervsliv, fortæller Connect Køge-direktøren.

Men det kan man godt dyrke i endnu højere grad.

- Vi skal i et samarbejde mellem Connect Køge og kommunen samle op på disse ting og fremfor alt have en kundeorienteret og service minded tilgang. Det skal gerne være sådan, at vi så hurtigt som muligt fanger virksomhedernes drømme og ideer om erhvervsudvikling, og at vi får justeret og tilpasset, så vi så vidt muligt undgår at måtte give afslag. Og hvis vi må give afslag, skal det være så tidligt og smidigt som muligt, siger Allan Munch Mortensen.

Ingen kursændring Selvom årets DI-måling ikke gav det ønskede resultat, bør man ikke forvente en omvæltende kursændring i Connect Køges fremtidige arbejde, påpeger han.

- Generelt er vi på rette vej, og DI-målingen ændrer ikke ved den fastsatte strategi. For vi havde allerede i forvejen information og dialog med virksomheder som stor prioritet, siger Allan Munch Mortensen.

- Men der er ingen tvivl om, at vi skal gerne derhen, hvor erhvervslivet oplever, at både kommunen og Connect Køge er helt klare i spyttet, tilføjer han.

Mens Køge i 2020 ligger på en sammenlagt 37. plads på listen over kommunernes erhvervsklima, lå man i både 2018 og 2019 nummer 33. Den højeste placering, som kommunen har opnået, er en 18. plads, som man fik i både 2014 og 2017.

